Perfektse keedumuna saamiseks on vaja stopperit, termomeetrit ja kaht potti

Itaalia teadlased on jõudnud selgusele, et ideaalne keedumuna on keedetud 32 minutit.

"Vaatasin läbi teadusartikli, mis seda metoodikat uurima hakkas ja loogika taandub sellele, et munavalge peaks küpsema 85 kraadi ja munakollane 65 kraadi juures ning teadlased mõtlesid selleks välja perioodilise küpsetamissüsteemi," selgitas toidublogija Paula Särekanno, kes kasutas perfektse muna saamiseks kaht potti.

Ühes potis tuleb veetemperatuur ajada 100 kraadini ja teises potis 30 kraadini.

Särekanno kasutas perfektse keedumuna saamiseks toidutermomeetrit, stopperit ning tsüklite markeerimiseks pastapliiatsit ja paberit.

Üht muna tuleb keeta kokku 32 minutit ja alustada tuleks nii, et toasoe muna läheb 100-kraadisesse vette. "Tsüklid on kaheminutilised," täpsustas Särekanno. "Kaks minutit keeb muna saja kraadi juures, seejärel tõstame muna külma vette, kus muna on kaks minutit, ja siis kordame seda ja teeme nii kaheksa tsüklit."

Särekanno valmistas muna perioodilise küpsetamissüsteemiga ning tegi ka kuue minuti ning kümne minuti muna, et neid omavahel võrrelda.

Teoreetiliselt peaksime saama väga pehme ja mõnusa muna. "Tulemuseks on tõesti väga kreemine muna, valge on suhteliselt pehme ja kollane jääb üsna erk," tõi Särekanno välja.

Kõige rohkem aega võtabki temperatuuri õigeks saamine, sest enne ei tohi muna vee sisse panna.