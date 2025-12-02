X!

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

Foto: ERR
Toidublogija Mari-Liis Ilover valmistas "Ringvaate" stuudios hurmaast soolase jõulusnäki, alkoholivaba tervisenapsi ja tegi praetud hurmaast magustoidu. Iloveri sõnul tasub kiudaineterikast hurmaad süüa koos koorega, sest koore all on kogu vilja kasulikkus.

"Mina söön hurmaad koorega, sest koore all on peaaegu kogu kasulikkus, mis hurmaas üldse peitub," ütles toidublogija Mari-Liis Ilover.

Üks väga tore moodus hurmaa valmistamiseks on vilja karamelliseerimine. "Panin hurmaa tükid pannile või sisse, peale raputasin fariinsuhkrut, et tuua esile karamelline nüanss. Hurmaaga sobib väga hästi kaneel. Praetud hurmaad saab süüa maitsestamata kreeka jogurtiga."

Praadida sobib ka kõvemapoolseid ja krõmpse hurmaasid. "Panni peal saab neist väga hästi asja."

Viljad, mida meie kauplustes müüakse, ei ole toodud teiselt poolt maakera, vaid Hispaaniast ja Itaaliast.

Hurmaad tasub kodus järelküpsetada. "Pigem on nad poes kõvapoolsed. Vilja võiks panna paariks-kolmeks päevaks koos õunaga paberkotikesse. Samamoodi võib hurmaad järelküpsetada pruunikoorelise banaaniga," tõdes Ilover. "Kindlasti mitte kilekotis, sest siis läheb vili lihtsalt mustaks ja hakkab õhupuuduses kärbuma."

Jõuluampsuks soovitas Ilover panna piparkoogi peale killuke sinihallitusjuustu ja tükike hurmaad. "Hurmaaga sobivad soolakad ja pikantsed maitsed väga hästi kokku."

Hurmaast saab teha ka tervisliku napsi, kuhu läheb meelepärane vedelik, hurmaa, kurkum, ingver ja sidrunimahl. Kõik koostisained kokku blenderdada ja ongi valmis. "Hurmaas on kaks korda rohkem kiudaineid kui õunas. Samuti beetakaroteeni, mis soodustab organismis A-vitamiini teket."

Hurmaast erinevate toitude valmistamine Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

