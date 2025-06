Valgurikas pudrukook sobib ideaalselt hommikusöögiks

Kiirelt valmiv valgurikas hommikupudrukook on ideaalne hommikusöök, mida on mugav kaasa võtta ka mänguväljakule, kontorisse või matkale.

"Teeme hommikukooki, mis on põhimõtteliselt nagu kaerahelbepuder, aga siin on sama palju valku kui ühel kanarinnafileel, see hoiab kõhtu kauem täis," ütles õpetaja ja sisulooja Annika Murulaid.

"See on meie pere lemmik. Mul on kodus kaks poissi ja vanem poiss, kes saab varsti kolmeaastaseks, armastab seda kooki, võtame seda piknikule ja mänguväljakule kaasa," selgitas Murulaid.

Murulaid valas blenderisse kaheksa muna, kaks kruusitäit kaerahelbeid ehk umbes 400 milliliitrit, terve pakitäie maitsestamata kreeka jogurtit, kolm supilusikatäit vahtrasiirupit, ühe supilusikatäie vanilliekstrakti, ühe supilusikatäie oliiviõli ja ühe banaani. "See on nelja inimese ports," ütles Murulaid.

Segu tuleb ühtlaseks blenderdada ja siis küpsetuspaberiga vooderdatud küpsetusvormi valada, peale panna pooleks lõigatud banaan. "Kahesaja kraadisesse ahju kolmekümneks minutiks," juhendas Murulaid.

Koogi kõrvale võib teha kastme kümneprotsendilisest hapukoorest, kuhu on lisatud natuke suhkrut ja mõned värsked maasikad. Kooki on hea igale poole kaasa võtta, sest see ei pudise ning seda ei pea külmas hoidma.