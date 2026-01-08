Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

Aasta kokaraamatu tiitli saanud raamatu autor Ragne Värk valmistas "Terevisioonis" lihtsa ja toitva kodujuustu-tatra-lõhe salati ning tõdes, et kiirelt valmiv ja kaunilt serveeritud roog sobib nii argiõhtu toiduks kui ka pidulauale.

"See salat valmib väga kiirelt ja on värske ning tervislik," ütles eelmise aasta populaarseima kokaraamatu "Lihtsad retseptid" autor Ragne Värk. "Salat sündis eelmisel suvel, aga olen valmistanud seda nüüd erinevatel aastaaegadel."

Salati põhjaks on keedetud tatar, millele lisatakse juurde kala. "Olen kala eelnevalt valmis küpsetanud. Siia sobib väga hästi lõhe- või forellifilee, mille maitsestad soola-pipraga ja mudid Hoisin kastme sinna sisse. Üks-kaks supilusikatäit kilo kala kohta, ja küpsetad kala ahjus valmis," nentis Värk.

Tatra juurde kaussi rebis Värk jääsalati, poolitas kirsstomatid ja lisas tilli ning murulaugu.

"Taldrikule võiks panna selle salati kihiti," nentis Värk. "Kõige peale panen kodujuustu ja tekstuuriks võiks lisada ka seemneid. Eraldi kastet salatil ei ole, kes soovib, võib lisada oliiviõli, kui on soovi, aga kala on piisavalt rasvane ja kodujuust annab kastmese meki juurde," sõnas Värk.

Toidublogija lisas, et tatart keetes peab olema tähelepanelik, et tatar pudruks ei keeks.