Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

Toidublogija Paula Särekanno rääkis "Terevisioonis", et vastlakukli laiaks vajumist ahjus takistab muffinivormis küpsetamine. Särekanno sõnul on kukli küpsetamisel veel üks hea nipp panna tainas pärast sõtkumist külmkappi rahunema, et kukkel hoiaks paremini oma vormi.

"Elus on olulisemaid asju, mille pärast pead murda, kui kukli kerkimise suund, kas laiusesse või kõrgusesse," muheles toidublogija Paula Särekanno.

Ilusa kujuga vastlakukli saamisele aitab kaasa taina konsistents, aga ka üks pagarite nipp, et pärast sõtkumist panna tainas külmkappi rahunema. "Et tainas läheks tahkemaks ja hoiaks paremini oma vormi. Kukkel kerkib pärast siis pärmi jõul pigem ülespoole. Kui kukleid küpsetada veel ka muffinivormis, on kindel, et kukkel kerkib pigem kõrgusesse," nentis Särekanno.

Toidublogija kasutab kukli tainas alati speltajahusid. "Hea taina saladus on ikkagi võis, magustan agaavisiirupiga. Kõige pehmem on kukkel valmistamispäeval, teisel päeval läheb kukkel ikkagi tahkemaks, selle vastu ei saa ka pagarikojad. Muidu tulevad mängu juba igasugused keemilised lisandid, et kukkel püsiks mõnusalt pehme."

Vastlakukli sisse lisab Särekanno alati kardemoni, mõnikord ka safranit, aga kindlasti soola, mis toob maitsed ilusti välja.

Kateteks kasutab Särekanno vaarikamoosi, soolakaramelli ja martsipanikreemi ning peale paneb klassikalist vahukoort. "Soolakaramelli ja martsipanikreemi võiks kuklisse kokku panna," nentis Särekanno. "Martsipanikreemi tegemisel püreestasin kokku kodujuustu ja martsipani."