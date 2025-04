Mämmimeister: mämmi tegemine võtab aega, aga see on ootamist väärt

"Mämm on väärt kraam, see on soome lihavõttemagustoit, millel on pikk ajalugu," ütles kokandusentusiast ja mämmi fänn Rita Osa. "Esimene kirjalik märk sellest on 1700. aastast."

Paljud soomlased seda kodus enam ei tee, sest see võtab kaua aega, aga Soome kauplustes müüakse mämmi paar miljonit kilo aastas ning põhiliselt seda süüaksegi lihavõtete ajal. Tõelised mämmi entusiastid söövad seda toitu aasta läbi.

Mämmi tegemiseks on vaja 250 grammi rukkikroovjahu ja 125 grammi rukkilinnasejahu. "Segame need omavahel. Paneme 750 milliliitrit vett potti ja kui vesi hakkab värelema, lisame jahusegu vette ja segame ühtlaseks. Vees muutub hall jahumass ilusaks pruuniks ja natuke läikivaks. Pott peab olema kuumuskindel ja see läheb nüüd kaheks tunniks ahju, kuumusega 50–60 kraadi. Nii madalal temperatuuril hakkavad jahus toimuma loomulikud protsessid ja kõik hakkab muutuma magusamaks," selgitas Osa.

Kahe tunni pärast tuleks teha järgmine liigutus, lisada uuesti vett ning uuesti sama kogus kaht jahu. "Siis uuesti ahju, veel kaheks tunniks 50–60 kraadi juurde. Siis võtame ahjust välja, ja kui on soovi, võib lisada siirupit. Kui puder on tulnud teist korda ahjust välja, teeme sellise triki, et keedame keskmisel kuumusel seda 10–15 minutit."

Seejärel tuleb puder maha jahutada ja pärast seda panna traditsiooniliselt kasetohust vormidesse. "Mina tegin kodus klaasnõus," muheles Osa.

Kui puder on maha jahtunud, läheb see koos vormiga ahju 120–140 kraadi juurde neljaks tunniks. "Tegevusi pole palju, mida peab tegema, aga see kõik võtab aega. Selle pudru tegemine õpetab ootama," tõdes kokandusentusiast.

Kui vormi ahjust välja võtad, peab puder uuesti maha jahtuma. Mämmi peale pannakse traditsiooniliselt veel apelsinikoort.

"Mämmi serveeritakse külma vahukoorega. Öeldakse veel, et mämm on kõige parem kolmandal päeval," nentis Osa.

Kõige rohkem meenutab mämm eestlastele tuttavat leivasuppi.