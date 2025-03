Bulgurist saab valmistada nii soolaseid kui magusaid toite

Restoran Mona peakokk Kadri Tran rääkis "Terevisioonis" bulgurist, mis on tervislikum kui valge riis, mida saab kasutada nii salatites kui soojades roogades ning valmib kiirelt. Tran õpetas bulgurist tegema soolast bulgurottot ning kookospiima ja Belgia šokolaadiga magustoitu.

Bulgur on kuuma auruga töödeldud, kuivatatud ja purustatud täisteranisu. "Bulgur on kasulikum kui valge riis, sest täisteranisul on hästi madal glükeemiline indeks," ütles restoran Mona peakokk Kadri Tran.

"Meil on selline restoran, mis reisib iga päev erinevas riigis ja kuna me käime Lähis-Idas üsna tihti, siis teinekord Liibanoni köögis teeme tabboulehi, Türgi köögis kasutame bulgurit mõnikord lisandina," selgitas Tran.

Stuudios pakkus Tran bulgurottot. "Bulgurotto stiiliga käib kaasas see, et sa teed nagu risottot, aga riisi asemel on bulgur. Kasutad selles puljongit, veini, juustu, mis teeb toidu kastmeseks ja kreemiseks," juhendas Tran. "Lisad pannile sibulat, küüslauku, porrut, seeni. Natuke praadisin, siis lisasin vaheldumisi bulgurit ja puljongit. Lõpuks lisasin või ja juustu ning natuke safranit."

Bulgurist magustoidu tegemiseks segas Tran kookospiima ja Belgia šokolaadi. "Bulguri panin kookospiimaga keema ja maitsestasin mee ning šokolaadiga. Peale võib puistata karamelliseeritud pähkleid ja marju."

"Bulguri valmistamisaeg on väga kiire. Võib ka lihtsalt keeta ja kasutada salatites. Tabboulehis on keedetud bulgur. Bulgurottos bulgurit eelkeetma ei pea," täpsustas Tran.