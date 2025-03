Tõnis Saar valmistas naistepäevaks maskuliinse vimkaga pannkooke

"Kellele siis pannkoogid ei meeldi ja mul tuli selline tore idee, et kui üllatuse tegija on mees, siis võiks sellel ka väike maskuliinne vimka küljes olla," ütles kokk Tõnis Saar, kes valmistas naistepäevaks pannkoogid hoopis kartulist.

Kartul on vaja jämeda riiviga ära riivida, soovi korral lisada sibulat ja muna. "Muna proovida kokku mässida nii, et sellest tuleks mõnus lumepall. Kui kartulipallike on pannil ära praetud, siis on igaühe loomingu koht, et mida katteks peale panna."

Kala ja kartul sobivad näiteks väga hästi kokku. "Minul on siin täna mägihõrnase kala ja ürtidest remulaad."

Kala soolamiseks kasutab Saar näputäit soola ja näputäit suhkrut ning laseb kalal siis paar tundi seista.

"Natuke oliiviõli läikeks peale niristada. Mina armastan natuke mädarõigast ka peale riivida. Peale võib valada veel grappat või džinni, mida maitses ei olegi tunda, aga annab väikese aromaatsuse juurde," õpetas Saar.

Magusaks valmistas Saar tiramisu, mis tema sõnul ei ole üldse tiramisu. "See on vindiga tiramisu. Siin all on barbarissimoos, metsapähklitest väike keeksike, peale teha espressoga kreem, kus on espressot, natuke mascarpone-kreemi ja tilgake vahukoort."

"Iga mees saab sellega edukalt hakkama, tuleb lihtsalt jääda iseenda väikestele trumpässadele kindlaks," julgustas Saar.