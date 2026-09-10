Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

Tallinna Vesi arendusjuht Marti Vaksmann rääkis "Ringvaates", et Tallinna all on 3000 kilomeetrit torustikku ja suuri torusid, kus saab suisa jalutada, 50 kilomeetrit. Vaksmanni sõnul pole reoveekollektoris kõige meeldivam olla, kuid selline on nende töö.

Tallinnas Hipodroomi ristmikul on suvi läbi käinud ehitustööd ja põhjus, miks ristmik remonti läks, peitub maa all.

"Siin me läheme umbes nelja meetri sügavusele, aga Tallinnas on sügavamad kohad kuni 30 meetri sügavused," ütles AS Tallinna Vesi vee- ja kanalisatsioonivarade arendusjuht Marti Vaksmann. "Me oleme mõõtnud, et Tallinna all on 3000 kilomeetrit torustikku ja selliseid suuri, kus me saame reaalselt jalutada, on 50 kilomeetrit."

Olemasolevad torud on paigaldatud ligi sada aastat tagasi ja siis kasutati Tallinnas veel ühisvoolset kanalisatsiooni, kus sademevesi ja reovesi voolasid ühes torus. "Täna rajame eraldi torustikku sademeveele just siia Hipodroomi ristmiku alla. Arvestame, et 50 aastaga võivad vihmad muutuda intensiivsemaks ja et me ei peaks seda toru 50 aasta jooksul enam ümber ehitama. Kui möödasõitjale tundub, et Hipodroomi ristmikul ehitus väga ei käi, siis suurem osa ehitusest toimubki maa all," nentis Vaksmann.

Vaksmanni sõnul talle torud meeldivad ja hirm toru sees käies peale ei tule. "Paljudele inimestele ei meeldi kitsad ruumid, aga meie töö on selline. Praegu oleme sademevee kollektoris, aga selliseid on ka reovee jaoks ja seal kõndimine kõige meeldivam ei ole, aga keegi peab seda ka tegema."

"Lisaks suurtele torustikele on siin kõrval ka veetoru, kanalisatsioonitoru, küttetorustikud, kõnniteede peal on erinevad kaablid ja kui vähegi võimalik, nihutame torustiku alati võimalikult kõnnitee alla," selgitas Vaksmann. "Ühtegi hoonet meie pea kohale ei jää."