Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

Toidublogija Paula Särekanno valmistas "Terevisioonis" sirelisiirupit ja sirelisuhkrut, millel on mõnus lilleline maitse ja millega on põnev küpsetada. Särekanno sõnul on sirelite puhul kõige olulisem teada, et neid ei tohi keeta ega liialt töödelda, sest muidu muutuvad õied mõrkjaks.

"Õite puhul on kõige olulisem teada, et nad on väga õrnad ja niimoodi peaks suhtuma nendesse ka toidu valmistamisel, nad ei taha saada liiga palju kuumutamist ega töötlemist," ütles toidublogija Paula Särekanno.

Sirelisiirupit tehes tuleb panna kõigepealt vesi keema, lisada suhkur ja keeta siirup valmis ning alles pärast seda, kui kuumus on maha keeratud, võib lisada sireliõied. "Muidu läheb siirup kibedaks," lisas Särekanno. "Siirupi jaoks läheb 500 milliliitrit vett ja 500 grammi suhkrut."

Sireliõite noppimisel on oluline, et siirupisse ei läheks rohelised otsikud ega varred. "Noppimine võtab aega, see on siirupi tegemise meditatiivne osa," muheles Särekanno. "Sirelisiirupiga saab väga lahedaid mokteile teha."

Sirelisuhkrust saab teha näiteks sirelimuffineid ja erinevaid magustoite. "Kui me küpsetame, siis maitse enam nii intensiivne ei jää. Sirelist teha on põnev ja ilus, samas on väga hea ka õrn lilleline maitse, kui teeme mingit suvist magustoitu."

Üks väga hea koduse jäätise retsept on Särekanno sõnul kondenspiim ja vahukoor ära vahustada ja lisada ka sirelisiirupit.

Lilla sirel on veidi intensiivsema maitsega. "Sirelisuhkru tegemiseks tuleks tavaline valge suhkur õitega õrnalt ära segada," tõdes toidublogija.