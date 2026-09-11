"Õnne 13" uus hooaeg toob Mornasse rohkelt armastust ja kirge

"Õnne 13" uus, järjekorras 34. hooaeg toob Mornasse rohkem armastust ja kirge ning ekraanile jõuavad ka uued tegelased.

Sarja stsenarist Andra Teede rääkis hooaja avaosa eel, et uuel hooajal on Mornas palju armastust ja kirge.

"Olen vahepeal pidanud aastaid kirjutama Mornasse lugusid, kus aina minnakse lahku ja tuntakse end üksikuna, nii et see on mulle stsenaristina väga tore vaheldus," sõnas ta.

Ekraanile jõuavad nii uued suhted kui ka juba tuttavad paarid. "Kallimad leiavad nii Alma kui Laine, nii et saame neile topeltkohtinguid teha! Lisaks Almale ja Lainele on veel mitu paarikest Morna peal, kelle elu lähemalt näeme," tõstis Teede saladusteloori.

"Kõige keerulisem suhe on ilmselt Evelinil, kes sõidab ikka veel Hispaania vahet, aga võtab julguse kokku uuesti Henryle oma tundeid näidata. Evelinile ja Henryle elavad vaatajad väga kaasa, nii et võin juba ette lubada, et sealt tuleb veel tulevärki," lubas stsenarist.

Lisaks armastusele jõuavad ekraanile valimised, mida "Õnne 13" maailmas alati suures plaanis näidatakse. Oliver-Sten loodab seekord ministriks saada ja koondab oma selja taha meeskonda, Margna aga ei ütleks ära presidendi kohast. Ärimehed tahavad Mornasse tuua tuumajaama, talumehed aga peavad kuidagi alla neelama piimakarja pidamisega kaasnevad pettumused.

Armastatud nägudest keegi ekraanilt lahkumas ei ole. Küll aga lisandub seltskonda näitleja Ragnar Uustal, kes mängib ehitaja Jürgenit. Jürgen töötab Jaanuse firmas ja satub Anneli juurde remonti tegema. "Anneli paneb talle aga kohe käpa peale," märkis Teede.

Teedele on see 13. aasta "Õnnet" kirjutada. Teemapuuduste üle stsenarist ei kurda.

"Kuni maakera edasi keerleb ja pöörleb, et saa "Õnne 13" teemad otsa. Elus ju ka juhtub iga päev ja nädal midagi uut, meie töö sarja loojatena on lihtsalt valida parimad lood ning need kõige huvitavamal viisil vaatajani tuua. Olen uue hooaja alates väga elevil ja tahan väga töötada meie võrratute näitlejatega. Kindlasti annab neidki panna veel proovimata situatsioonidesse, et ka pärast 30 aastat sarja tegemine igavaks ei läheks," on ta ootusrikas.

Uue hooaja esimene osa on järjekorras 973. "Õnne" lugu. See tähendab, et peagi jõuab kätte märgiline 1000. osa. Kuidas seda tähistada plaanitakse, ei ole tegijad veel kokku leppinud.

"Kindlasti peab ta olema eriline ja suurejooneline, sest 1000 osa on ikka suur saavutus. Tõenäosus, et teleseriaal jõuab tuhande osani on 0,01 protsenti," märkis stsenarist.

Teede sõnul võiks isegi öelda, et "Õnne 13" on maailma parim teleseriaal, sest kõik need tuhat episoodi on filmitud väga suures osas samade näitlejatega ja pideva tugeva reitinguga, ka produtsendid ei ole kordagi vahetunud.

"Sarnaseid elulugusid ma maailma teleajaloost põhimõtteliselt leidnud ei ole, sest näiteks Inglismaa 1330 osaga haiglasari "Casuality" viimane originaalne näitleja läks mõni aasta pensionile ja kõik teised tegelased on neil pidevalt vahetunud," tõi ta välja.

"Nii et kui Eesti otsib jätkuvalt oma Nokiat, siis ma pakuksingi välja meie armastuse "Õnne 13" vastu, mis ühendab mitmeid põlvkondi ja toob ikka tagasi selle tunde, kui olid väike laps ja vaatasid laupäeva õhtul koos vanaisaga telekat. Mina küll nii tegin ja lahe on, et ka minu lapsed kasvavad sama moodi," lisas Teede.

"Õnne 13" naaseb ETV ekraanile laupäeval, 12. septembril kell 20.30.