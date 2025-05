Tippkokk Roman Zaštšerinski valmistas kurrelitest maitsva hõrgutise

"Igaks juhuks ma hommikul kell viis praadisin kurrelid ära, sõin ise, et vaadata, mis toimub ja kolm tundi on möödas, olen ikka veel elus," muheles tippkokk Roman Zaštšerinski. "On inimesi, kellel seened ja piim koos ei seedu üldse ära. Ameeriklased näiteks ei ole lapsepõlves seeni väga paju söönud, nende mao ja maksa jaoks see võib olla päris keeruline."

Mürklite ja kurrelite vahe on see, et mürklid hoiavad ilusti kokku, aga kurrelitel tuleb jalg seenekübara küljest kergelt lahti.

"Tegin hästi õrna kana-mousse, see hoiab seene kübara hästi ilusa, seen ei lähe kokku. Mousse'i jaoks mikserdasin kokku sada grammi kana, sada grammi vahukoort ning soola ja pipra. Mousse'is praadisin seeni võiga neli minutit. Siis tõstan seened pannilt ära ja alles siis lisan soola. Kui varem paned soola, viib see seenest vee välja," tõi kokk välja.

Zaštšerinski tegi karulaugukaste, mis on tehtud kanaleemest, vahukoorest ja karulaugust. "Natuke mikserdame, tekib ilus vaht. Tekstuuri jaoks on vaja natuke vahtu, et see näeks taldriku peal ilusam välja."

Taldrikule pannakse kõigepealt kaste. Selle peale värske kartul ilma kooreta, mis on võis kergelt praetud ning lisatakse seened. Zaštšerinski lisab juurde veel tomatimarmelaadi ja peterselliõli.