Hõrgult maitsvat kevadiselt värsket sparglit ei tohi kokates mõrvata

Toiduajakirjanik Tuuli Mathisen rääkis "Terevisioonis", et sparglit ei tohi kokates mõrvata, see peab jääma krõmps ning kevadiselt värske. Valge spargel on veidi magusam ja hõrguma maitsega, aga toitainetevaesem kui roheline spargel.

"Spargel on väga õilis tooraine ja minu jaoks teeb ta väga eriliseks see, et ta on hooajaline. Eestis kasvab spargel ka väga hästi, aga loetud päevade jooksul peab teda sööma, sest ta kasvab hästi kiiresti üle, see on meeletu kasvujõuga taim," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen.

Eesti spargel on niivõrd hea maitsega, et Mathiseni sõnul ei raatsi ta sellega midagi ette võtta ja sööb sparglit täiesti kuumtöötlemata. "Ta on üks esimesi tulijaid, niivõrd värske ja hea," lisas Mathisen.

"Sparglit ei tohi mõrvata, ta on nii puhas, väärikas, mõnus kevadjõud on seal sees. Natuke kuumtöötlemist, korraks grillile, korraks pannile. Keeta on palju, aga korraks aurutada läbi. Spargel peab jääma krõmps."

Mathisen pani spargli pannile, lisas oliiviõli, veidi aja pärast natuke soolahelbeid ja sidrunimahla. "Võib ka natuke juustu peale panna, et kergelt tema maitset tõsta. Maitsestus peab olema hästi delikaatne."

Valge spargel on veidi magusam ja hõrguma maitsega. "Aga samas on see toitainetevaesem," täpsustas Mathisen. "Kui tahad täisväärtuslikku, siis söö pigem rohelist sparglit."

Kui sparglil on valge puitunud osa, tuleks see kartulikoorimisnoaga pealt ära tõmmata ning ülejäänud osa saab kõik ära süüa.

"Kes tahab sparglile soolasemat vunki anda, siis toorsuitsusink ja peekon moodustavad väga ilusa koosluse."

Kui tahta sparglit säilitada, siis hea nipp on panna klaasi külma vett, spargli alumine ots ära lõigata ja tõsta külmkappi. "Spargel säilib külmkapis päris ilusti," juhendas Mathisen.