Sireliõitega kaunistatud roosa supp ergutab kuumal päeval maitsemeeli

"Kui sul kaks koostisosa, keefir ja punapeet, on olemas, siis kõik muu on juba kokkaja fantaasiavili, selle supi puhul ei ole rangeid reegleid. Kindlasti soovitan ma suvisel ajal panna supi sisse värsket soolakurki. Soolakurgivedelikuga saab maitsestada," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen. "Muna ja värsket kartulit võid supi sisse panna ning loomulikult hästi palju rohelist."

Mathisen pani kaussi kõigepealt peeti. "Marineeritud peedi kasutamine on hea nipp, sest peedivedelikku saab jälle maitsestamisel ära kasutada."

Üheks Mathiseni nipiks on supis kasutada mädarõigast. "See annab mõnusa lisamaitse. Veel meeldib mulle supi sisse panna sinepit. Ise katsetate, kui palju ja kui kanget lisamaitset tahate."

Seejärel lisas Mathisen kaussi keedetud ja tükeldatud muna. "Kes tummisemat suppi soovib, võib panna kas heeringat, sinki või suitsukana."

Kurgi puhul on Mathiseni sõnul see nipp, et kui peenralt tuleb värske kurk, siis enne supi sisse lisamist segab ta kurgi tilli, vähese soola ja tibakese äädikaga, millel on natuke seista lastud. "See tõmbab hästi just värske kurgi maitse välja."

Kõige lõpuks lisad kaussi korralikult keefiri. "Kui tahad tummisemat varianti, võid lisada ka hapukoort. Kui tahad kergemat varianti, võid lisada natuke mullivett. Suvisel ajal, kui janu on ka, on kaks ühes, saad nii söönuks kui ka jahutatud."

Kui koostisoad kokku segatud, võiks supi pista külmkappi. Supile võib kaunistuseks peale panna näiteks vutimunad, ohtralt rohelist ning miks mitte sööjate rõõmuks lisada ka söödavaid lilleõisi. "Mina panen praegu roosa sireli õisi," lisas Mathisen.

Peedisupp ja okroška ei ole Mathiseni sõnul üks ja sama. "Okroška tehakse ikkagi kaljaga."

Roosat suppi võib teha vabalt ka ilma peedita. "Siis on ka mõnus suvine jahutaja, väga maitsev, aga valget värvi. See supp teeb suve lihtsaks. Sa ei pea pliidi juurde minema, kõik komponendid on igast maapoest või peenralt kättesaadavad, et selline päevapäästja kuumal suvepäeval," nentis Mathisen.