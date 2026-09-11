Aasta õde: oma igapäevatöös toon kolleegidele pigem negatiivseid sõnumeid

Aasta õeks valitud nakkuskontrolli õde Alice Venski rääkis "Ringvaates", et tunnustus on tema töös äärmiselt oluline, sest oma igapäevases ametis toob ta kolleegidele negatiivseid uudiseid, kuna tema tööks on käia teiste tööd kontrollimas. Venski sõnul on tema amet vaimselt päris raske.

"Minu peamine ülesanne on jälgida, et inimesed järgiksid hügieenireegleid. Ei ole just tavapärane, et inimene, kes peab kogu aeg käima kontrollimas, valitakse aasta õeks," ütles Alice Venski, kes peab Lõuna-Eesti haiglas nakkuskontrolli õe ametit. "Võib-olla see tiitel näitabki, et ma olen natuke oma eesmärgi saavutnud, et olla sõbralikum infektsioonikontroll."

Venski kirjeldas oma igapäevast tööd, et kui õed lähevad protseduure tegema, jälgib tema nende tegevusi ja paneb oma tähelepanekud kirja.

"Meil on reegel, et patsiendiga kontaktis olevatel õdedel ei tohi olla kella, käevõrusid, ehteid, küünekaunistusi, sõrmuseid. Kui ma näen, et kellelgi on küüned värvitud, siis ütlen talle, et see on infektsioonirisk, ta peab küüsi väga hoolikalt puhastama, sest geelküüntesse tekivad mõrad, kus on bakteritel väga tore elada. Järgmisel korral, kui kohtume, loodan, et ma värvitud küüsi enam ei näe," kirjeldas ta, mida oma töös peab jälgima.

Venski tööülesannete hulka kuulub ka koristatud palatite ülekontrollimine. Selleks kasutab ta masinat , mis mõõdab, kui puhas pind bioloogiliselt on.

Õe ametit on Venski pidanud juba 12 aastat. "Pärast gümnaasiumi lõpetamist kandideerisin õpetajaks ja õeks ning täna ma saan mõlemat teha."

Infektsioonõe amet tähendab vahetevahel ka väga suurt töökoormust. "Eelmisel aastal oli nii, et haigla peale oli 25 patsienti isolatsioonis," nentis Venski.

"Mul on kaks last ning koolist ja lasteaiast tuleb ikka nakkusi kaasa, aga töö juurest ma ühtegi nakkust saanud ei ole. Pärast Covidi perioodi tekkis läbipõlemishetke tunne, mis on täiesti normaalne. Siis tulebki ennast kokku võtta ja praegu ma üritan oma tööajale piire seada. Nädalavahetuseti pean olema küll kättesaadav, aga kõik, mis võimalik, üritan jätta tööajale," tõi Venski välja.

Venski tõdes, et on olnud hetki, kus ta on mõelnud ka tööst loobumisele. "Need on olnud situatsioonid, kus mul on isiklikus elus onud rasked lahkumised lähedaste näol ja siis mõtled, et ma ei saanud teda aidata. Siis võtan end taas kokku ja aitan teisi," toob aasta õde välja.

Tunnustus on Venski jaoks väga suure tähtsusega, sest oma igapäevases tööelus toob ta pigem negatiivseid sõnumeid, et meil pole piisavalt hästi üks või teine asi.