X!

Aasta õde: oma igapäevatöös toon kolleegidele pigem negatiivseid sõnumeid

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Aasta õeks valitud nakkuskontrolli õde Alice Venski rääkis "Ringvaates", et tunnustus on tema töös äärmiselt oluline, sest oma igapäevases ametis toob ta kolleegidele negatiivseid uudiseid, kuna tema tööks on käia teiste tööd kontrollimas. Venski sõnul on tema amet vaimselt päris raske.

"Minu peamine ülesanne on jälgida, et inimesed järgiksid hügieenireegleid. Ei ole just tavapärane, et inimene, kes peab kogu aeg käima kontrollimas, valitakse aasta õeks," ütles Alice Venski, kes peab Lõuna-Eesti haiglas nakkuskontrolli õe ametit. "Võib-olla see tiitel näitabki, et ma olen natuke oma eesmärgi saavutnud, et olla sõbralikum infektsioonikontroll."

Venski kirjeldas oma igapäevast tööd, et kui õed lähevad protseduure tegema, jälgib tema nende tegevusi ja paneb oma tähelepanekud kirja.

"Meil on reegel, et patsiendiga kontaktis olevatel õdedel ei tohi olla kella, käevõrusid, ehteid, küünekaunistusi, sõrmuseid. Kui ma näen, et kellelgi on küüned värvitud, siis ütlen talle, et see on infektsioonirisk, ta peab küüsi väga hoolikalt puhastama, sest geelküüntesse tekivad mõrad, kus on bakteritel väga tore elada. Järgmisel korral, kui kohtume, loodan, et ma värvitud küüsi enam ei näe," kirjeldas ta, mida oma töös peab jälgima.

Venski tööülesannete hulka kuulub ka koristatud palatite ülekontrollimine. Selleks kasutab ta masinat , mis mõõdab, kui puhas pind bioloogiliselt on.

Õe ametit on Venski pidanud juba 12 aastat. "Pärast gümnaasiumi lõpetamist kandideerisin õpetajaks ja õeks ning täna ma saan mõlemat teha."

Infektsioonõe amet tähendab vahetevahel ka väga suurt töökoormust. "Eelmisel aastal oli nii, et haigla peale oli 25 patsienti isolatsioonis," nentis Venski.

"Mul on kaks last ning koolist ja lasteaiast tuleb ikka nakkusi kaasa, aga töö juurest ma ühtegi nakkust saanud ei ole. Pärast Covidi perioodi tekkis läbipõlemishetke tunne, mis on täiesti normaalne. Siis tulebki ennast kokku võtta ja praegu ma üritan oma tööajale piire seada. Nädalavahetuseti pean olema küll kättesaadav, aga kõik, mis võimalik, üritan jätta tööajale," tõi Venski välja.

Venski tõdes, et on olnud hetki, kus ta on mõelnud ka tööst loobumisele. "Need on olnud situatsioonid, kus mul on isiklikus elus onud rasked lahkumised lähedaste näol ja siis mõtled, et ma ei saanud teda aidata. Siis võtan end taas kokku ja aitan teisi," toob aasta õde välja.

Tunnustus on Venski jaoks väga suure tähtsusega, sest oma igapäevases tööelus toob ta pigem negatiivseid sõnumeid, et meil pole piisavalt hästi üks või teine asi.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

10.09

Ekspert: Tallinna all on 50 kilomeetrit torustikku, kus saab suisa kõndida

10.09

David Vseviov: saan sõimukirju, et ma "Müstilises Venemaas" liiga palju Stalinit kiidan

09:18

"Õnne 13" uus hooaeg toob Mornasse rohkelt armastust ja kirge

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

09.09

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

10.09

Tuuli Muistna: kümme aastat ei suutnud me pere venna enesetapust rääkida

10.09

Toitumisnõustaja: tõhus hommikusöök aitab lapsel tunnis paremini keskenduda

10.09

Uuringuekspert: inimestel on säilinud kriitilisus tehisintellekti suhtes

10.09

Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

09.09

"Elu loomaaias" uude hooaega jagub delikaatseid ja dramaatilisi hetki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo