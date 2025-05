"Terevisioonis" valmis võileib parimaks tunnistatud toiduainetest

"Hästi tore ütlus on see, et saia ei sööda toorelt, seega kas röstime või praeme, täna paneme saiad panni peale ja praeme läbi. Siis paneme saiale avokaadomöksi. Surusin avokaado kahvliga lihtsalt puruks ja lisasin natuke soolahelbeid," ütles Särekanno, kes valmistas maitsva ja toitva võileiva Eesti parimaks pagaritooteks tunnistatud jõhvikatega kaerasaiast ning parima toiduaine kuldmärgisega pärjatud Marwi Vannamei paprika-küüslaugu kastmes krevettidest.

Saiale võib panna ka hummust või näiteks suitsuküüslauga ürdivõid. "Grillihooaeg on hakkamas. Küüslauguküüned tuleb ära koorida, mässida hõbepaberisse ja panna grilli peale, kus küüslauk võtab väikse suitsumaitse külge," õpetas Särekanno.

Kõige peale läheb munapuder. "Kloppisin kaks muna lahti. Munapudruks on vaja head panni, mis ei võtaks kinni. Pann peab olema kuum. Kui muna pannile paned, hakkad kohe seda segama. Kui tahad kreemisemat munaputru, siis segad muna pannil vaid mõned sekundid."

Kõige peale lähevad veel mõned tomatid ja krevetid.