Eesti keele küpsiseid valmistades saab kõhu täis ning tarkust ka juurde

"Taina rullid lahti täpselt nii nagu teeksid piparkooke ja siis vormidega vormid küpsised välja. Neid vorme on saada suuremates poodides ja kondiitripoodides," ütles toidublogija Paula Särekanno.

Mõeldes emakeelele ja eesti toidule, on küpsised tehtud kaerajahust. "Kaerahelbed purustame jahuks, natuke lisame kaerahelbeid ka, et oleks tekstuuri. Speltajahu, võid ja suhkrut. Võib panna ka tavalist nisujahu," juhendas Särekanno.

Küpsised valmis, võib need omavahel kokku suruda ja vahele panna kreemi. "Kes tahab, võib süüa niisama või siis glasuuriga peale kirjutada. Kui tähevorme ei leia, võib teha ka lapikud või südamekujulised küpsised ja kirjutada glasuuriga küpsisele sõnu," lisas Särekanno.

Küpsise vahele pole vaja väga palju kreemi panna ning kreemi saab tõsta lusikaga. "Siis natuke kokku vajutada."

Lastega on vahva küpsistest sõnu moodustada ja tähti tundma õppida. "Hiljem siis oma sõnad ära süüa," muheles Särekanno.

Kreemi valmistas Särekanno teralisest kohupiimast, mustikatest ja vahukoorest. "Mõnus kohupiimavaht tuleb. 200 grammi kohupiima, 100 grammi mustikaid, kallame vahukoore juurde ja vahustame."

Küpsisetainasse läheb kõike 200 grammi. "200 grammi speltajahu, 200 grammi kaerahelbeid, millest poole võiks ära purustada ja 200 grammi võid. Ahju panna küpsis viieks-kuueks minutiks, sest need on nii väikesed, suuremad küpsised kuni üheksa minutit, ahi ka 200 kraadi peale," ütles Särekanno. "Kreemis on ka 200 milliliitrit vahukoort ja 200 grammi kohupiima."