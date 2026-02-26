Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

Toidublogija Paula Särekanno rääkis "Terevisioonis", et kohevuse saamiseks tuleks keedetud sõmerat riisi kahvliga veidi kloppida. Särekanno sõnul on kõige tervislikumad pruun, must ja punane riis ja tõdes, et ka pakiriisi peaks enne keetmist läbi pesema.

"Eestlaste jaoks kõige tavalisemaks riisiks saab nimetada Basmati riisi ja pikateralist riisi. Nende riiside tera on ka väga sarnane. Riisisorte üldse on kokku üle saja," ütles toidublogija Paula Särekanno.

Basmati riisi on lihtne keeta, see on suhteliselt sõmer ning sobib salatitesse ja vokiroogadesse. "Pruun riis on ka väga sõmer. Pruuni riisi värv tuleb sellest, et riisiteral on kest ümber, aga kõik hea ja kasulik on just kesta sees. Pruunil riisil on alles kõik kiudained ja mineraalained, see on tervislikum riis, aga pruun riis keeb kauem, vahel isegi 30 minutit," nentis Särekanno. "Alati tasub vaadata paki pealt, mida tootja ütleb keetmisaja kohta."

Jasmiini riisi ja Basmati riisi vahe on toidublogija sõnul maitses. "Jasmiini riisil on mõnus lilleline maitse, aga see riis kleepub, salatitesse seda ei soovita panna, aga ideaalne karritoitude kõrvale. Hõrk ja mõnus maitse."

Riisile tuleb Särekanno sõnul natuke armastust juurde lisada, et see maitseks mõnusalt. "Natuke soola või võitükike sisse. Kui on sõmer riis ja me tahame kohevat riisi, võib kahvliga kloppida, siis riis läheb väga mõnusaks. Kahvel teeb riisile õhu vahele ja riisi kergeks."

Lisaks pruunile riisile on väga tervislikud ka punane ja must riis. "Need riisid keevad kolmkümmend kuni nelikümmend viis minutit. Neid riise tuleb natuke valvata ja armastusega küpsetada," muheles Särekanno. "Riis tahab saada mõnusat maitsestust."

Toidublogija tõi välja, et enne kui riis meie toidulauale jõuab, käib ta väga erinevatest kohtadest läbi ja seetõttu võiks riisi enne keema panemist läbi pesta. "Ainuke riis, mida ei pesta, on risoto riis."

Kui me ostame pakiriisi, siis tegelikult tuleks riis kotist välja võtta, läbi pesta ja alles siis keema panna. "See oleks kõige puhtam, aga loomulikult võib-olla midagi hullu siiski ei juhtu, kui jätta pesemata."

"Lihtsama risoto saab teha ka pudruriisiga", tõdes Särekanno. "Mustast riisist saab teha väga mõnusat riisipudingut."