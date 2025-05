Hobikondiiter: maitsva kohupiimatasku õnnestumise võti on õige munakogus

Hobikondiiter Iris Juhani julgustas "Terevisioonis" magusasõpru maitsvaid kohupiimataskuid valmistama, sest need valmivad käepärasest toorainest ja väga kiiresti. Juhani sõnul on kohupiimatasku õnnestumise põhiliseks nipiks õige munakoguse lisamine.

"Kokandushuvi on mul olnud juba 14-aastasest alates," ütles finantsanalüütik ja hobikondiiter Iris Juhani. "Mul on litsentseeritud koduköök ja toimetan seal tellimustega."

Juhani tahtis "Terevisioonis" julgustada inimesi kohupiimataskuid tegema, sest see ei ole nii raske nagu tavaliselt arvatakse. "Igaüks saab sellega kodus hakkama."

Keedutaigna valmistamiseks tuleb potti valada 200 grammi vett, 200 grammi piima, viis grammi suhkrut, viis grammi soola ja 200 grammi võid. Sellest kogusest saab 18 taskut.

"Kui keedutainas on valmis ja piisavalt jahtunud, siis põhiline nipp on muna lisamine. 320 grammi muna läheb selle koguse peale, see on umbes seitse muna," ütles Juhani. "Jahu võiks enne potti lisamist ära sõeluda."

Kui või on potis sulanud, tuleb lisada jahu. "Võid ära potis keema lase. Kui jahu on potti või hulka lisatud, tuleb kiiremini segada. Nii kaua segad, kuni moodustub ühtlane pall. Kui pall on moodustunud, võib pliidil kuumuse kinni keerata ja natuke lasta tainapallil veel olla," sõnas Juhani.

Teine oluline nipp hobikondiitri sõnul on see, et taskud peavad olema ahjus 200 kraadi juures 16 minutit, ahjuust avamata. "Kokku on taskud ahjus 18 minutit."

Kohupiimatäidise tegemiseks läheb vaja 400 milliliitrit vahukoort, 800 grammi kohupiima. "Mitte kohupiimapastat, aga pakikohupiima," täpsustas Juhani.

"Tuhksuhkru puistamiseks kasutan mina teesõela," tõi Juhani veel ühe oma nipi välja.