Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

Foto: ERR
Toidublogija Paula Särekanno valmistas "Terevisiooni" stuudios Lõuna-Korea naiste lemmikjooki goguma latte't, mis paneb naha siidiselt särama ja parandab seedimist. Jook koosneb bataadipüreest ja piimast, millele soovi korral võib lisada mett, vürtse või ka kohvi.

Lõuna-Korea naised armastavad juua goguma latte't. Kuigi jooki nimetatakse latte'ks, ei sisalda see originaalretsepti järgi üldse kofeiini. Ainsad koostisosad on bataat ja piim, mis oma koosluses annavad energiat. Lisaks paneb kreemjas jook naha särama ja parandab seedimist.

Toidublogija Paula Särekanno sõnul tuleb kõigepealt koorega bataat ahjus pehmeks küpsetada. "Enne ahjuplaadi peale panemist võiks bataadi kahvliga läbi torkida, et õhk ja vedelik välja pääseks," tõdes Särekanno.

Kui bataat on küpsenud, võtta pehme sisu välja ja panna blenderisse. "400–450- grammise röstitud bataadi kohta võiks lisada 500 milliliitrit piima."

Toidublogija sõnul on sotsiaalmeedias levivates goguma latte valmistamise klippides tehtud latte't nii, et bataadipüree ja piima segu soojendatakse üles, aga Särekannole meeldib lasta klaasi algul natuke piimavahtu ja siis kallata bataadi ja piimasegu joogi sisse.

Lisada võiks veel teelusikatäie kaneeli ja soovi korral ka kõrvitsavürtsi. "Siidiseks blenderdatud segu kallatakse potti, millega tehakse jook pidevalt segades soojaks," lisas Särekanno. "Väike mull võiks joogile soojendades peale tulla."

Lõuna-Korea naised lisavad joogile ka mett.

Kui segu on külmkapis valmis, piisab hommikul ainult selle soojendamisest. "Mõnel juhul, kes tahab kofeiini lisada, võib joogi sisse lisada ka törtsu kohvi."

Kui Lõuna-Korea naiste ilueliksiir on goguma latte, siis eestimaine ilueliksiir võiks Särekanno sõnul olla puljong, mis on kollageeniallikas. "Nii et hommikul klaasike goguma latte't ja õhtul klaasike puljongit ning ilu ongi olemas," nentis Särekanno.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

