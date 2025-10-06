"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

Toidublogija Paula Särekanno valmistas "Terevisioonis" eestimaisest bataadist gnocchi`sid ja tõdes, et mugav on teha korraga suur kogus ja panna sügavkülma.

"Gnocchi'd on Põhja-Itaaliast pärit talutoit, mida algupäraselt söödi neljapäeviti, sest reedeti oli paastupäev. Algupärased gnocchi'd on kartuliga tehtud, aga nüüd on populaarseks saanud ka erinevate köögiviljadega gnocchi'd, porgandi, lillkapsa ja bataadiga. Kuna kartulis on tärklist kõvasti rohkem, siis köögivilja gnocchi'de puhul paneme jahu veidike rohkem ja laseme tainal kindlasti seista," ütles toidublogija Paula Särekanno.

Gnocchi'de tegemiseks on vaja köögiviljapüreed. "Seda võib teha keetes, et koorime bataadi, lõikame kuubikuteks ja keedame pehmeks, aga võib teha ka ahjus, sest ahjus röstimine annab mõnusa magusa alatooni," tõdes toidublogija.

Püree hulka lisas Särekanno 300 grammi spelta valget jahu, ühe muna ja natuke soola. "Võib teha ka tavalise jahuga," lisas ta.

Tainas võiks kümme minutit seista, seejärel tuleks tainas laual pikaks ribaks rullida ja siis väikesteks tükkideks lõigata.

"Pannile lisada alguses natuke õli ja siis võid, salveid ning gnocchi'd. Praadida mõlemalt poolt. Siis valada gnocchi'd kaussi, peale raputada parmesani juustu ja riivida sidrunikoort," juhendas Särekanno.

"Gnocchi'd võib sügavkülma ka valmis teha," lisas Särekanno.