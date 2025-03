Toidublogija Silja Luide: kolm ideed karulauguhooaja alguseks

Silja Luide sõnul võib juba kindlusega öelda, et karulaugu hooaeg on alanud. "Lehed on juba päris suured ja inimesed ei ole veel avastanud, et karulauk on juba nii suur. Karulauguväljad on suhteliselt puutumata, hästi vähe oli veel korjatud," rääkis toidublogija.

Karulauku korjama minnes tuleb aga meeles pidada, et taim kuulub 3. kategooria looduskaitse all olevate liikide hulka. "Peab arvestama, et sellega tuleb õrnalt ümber käia. Ühelt taimelt ei tohiks korjata rohkem kui kaks lehte, pigem võtta üks leht. Turul tohib teda ka müüa ainult siis, kui ta on enda aiast või kuskilt aiandist korjatud. Sellepärast ma pole ka kunagi karulauku turult ostnud, sest mina ei ole kindel, et kõigil neil inimestel, kes seal müüvad, on suured karulauguväljad aedades," rääkis Luide.

"Karulaugu puhul ongi see võlu, et sa saad metsa minna, kuulad linnulaulu. Võib-olla see ka tekitab sellist tohutut furoori, et sa oled talv otsa olnud imporditud või sisse tehtud rohelise peal ja lõpuks on sul rohelist," märkis Luide. "Kui sa metsast juba selle hunniku tood, siis sa paned teda ju igale poole. Paned võileiva peale, omleti sisse, pastadesse, kõigis toitudes võid jätta küüslaugu ära ja panna karulauku, saad rohelise ja küüslaugu meki ühes," kiitis ta.

Luide jagaski kolme ideed, mida karulaugust teha võiks.

Munavõie karulauguga

"Siia läheb sinepit, natuke hapukoort ja natuke head paksu majoneesi, ma tegelikult võid ei panegi. Aga kui võid panna, siis peaks olema ikka toasoe. Soola, pipart ning munad keeta nii, et kollane on kõva," õpetas Luide. Sinep võiks olla seejuures mõni mahedam sort, mida lisada paar teelusikatäit. Mune segas Luide kreemi sisse neli. Karulauku tasub lisada aga maitse järgi. "Tuleb arvestada, et ta on metsik küüslauk, ta on väga tugeva küüslaugu maitsega ja seda doseerida ikkagi vastavalt sellele, et ta ei läheks väga vängeks."

Karulaugupesto

Täielik klassika on karulaugust teha muidugi pestot. Selleks on vaja 100 grammi karulaugulehti, mõnd tugevamaitselist juustu (nt parmesan, pecorino, grana padano), seedermänni või muid meelepäraseid seemneid. "Väga hästi sobib india pähkel, mis teeb eriti kreemjaks selle kontsistentsi. Siis hea extra virigin oliiviõli ja pipar, soola ma ei pannud seekord," rääkis Luige. Vähem vängema maitse saavutamiseks soovitab Luide karulaugu poolitada mõne muu maitsetaime, näiteks naadi, võilille lehtede, basiiliku või rukolaga. "Teha vastavalt oma maitsele," sõnas Luide.

Spinati-juustu muffinid karulauguga

Viimaks käis Luide välja enda spinati-juustu muffinite retsepti, kuhu samuti on hea karulauku lisada. "Spinatit ma panen vähemalt 100 grammi, karulauku 50 grammi. Panin parmesani, siis jahu, muna, piim, soola ja võib panna pipart. Ürdid jätsin ära, sest karulauk on nii intensiivne, et ta tapab kõik maitsed ümberringi ära," õpetas ta.