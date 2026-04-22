Toidublogija: vanakooli vahvlid õnnestuvad igasuguse jahuga

Terevisioon
Terevisioon

Toidublogija Silja Luide valmistas "Terevisioonis" vanakooli vahvleid ja tõdes, et need õnnestuvad igasuguse jahuga. Luide sõnul on vanakooli retseptide hea omadus see, et koostisained on väga soodsad ja lihtsad ning alati kodus olemas.

"Vanakooli vahvlimasinad ei vasta tänapäeva eurostandarditele, peab väga ettevaatlik olema ja lastel on masinat keeruline käsitseda, sest masin läheb kuumaks, kuuma õli võib tilkuda," ütles toidublogija Silja Luide.

Enne kasutamist tuleb masina plaadid korralikult võiga kokku määrida. "Õli voolab ära, ei ole nii mugav. Kõige parem on määrida või- või küpsetuspaberiga," nentis Luide.

Luide sõnul on vanakooli retseptide hea omadus see, et koostisained on väga lihtsad ja alati kodus olemas. "Koostisained on ka väga soodsad. Taina sees on või, muna, piim, suhkur, jahu, tärklis ja vanillisuhkur. Sada grammi jahu ja 50 grammi tärklist. Konsistentsilt on tainas paksem, alguses vahustad või ja munad, korraliku mikseriga läheb paar minutit. Seejärel segad kõik koostisained kokku. Tainas on viie minutiga valmis."

Kaks lusikatäit tainast läheb korraga vahvlimasina plaadile. "Esimene vahvel kipub tihti aia taha minema," muheles Luide.

Toidublogija sõnul võib vanakooli vahvleid väga edukalt teha mistahes jahuga. "Gluteenivaba jahuga ja maisijahuga saab samuti ilusad vahvlid. Vahvli pead torbikuks või rulli keerama siis, kui vahvel on veel kuum."

Luide sõnul võib vanakooli vahvlimasinaid leida vanakraami turgudelt või sotsiaalmeedia müügigruppidest. "Kui hästi läheb, saad masina 50 euro eest," lisas Luide.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

