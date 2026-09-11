Karolin Kuusik: kooliriietus võiks väljendada natuke ka lapse isikupära

Moenõustaja Karolin Kuusik rääkis "Terevisioonis", et kuigi paljudes koolides on tänapäeval koolivorm, võiks riietus natukenegi väljendada ka lapse enda stiili ja isikupära. Kuusiku sõnul saab väikeste detailidega anda riietusele juurde akadeemilisust ja korrektsust.

"Riietus võiks kuidagimoodi natukenegi väljendada lapse enda tahet, stiili ja tema olemust. Toon näite, et mul on kodus tüdruk, kes mitte kunagi ei ole nõus panema seelikut selga ja kes käib koolis alati pükstega ja poiss, kes ütleb, et triipe pole kunagi liiga palju," ütles moenõustaja Karolin Kuusik.

Kuusiku sõnul on värvid toredad, aga laps peab ise tundma, mis on tema jaoks sobiv. "Mõni tahab rohkem välja paista, mõni vähem. Polosärgi mõte on see, et see on T-särgi või pusa kangast tehtud, aga samas on tal ka väike korrektsus, midagi õpetajatele ja midagi lastele, kõik on kaetud. Polo on väga moodne ese sel sügisel," toonitas Kuusik.

Nii poistel kui tüdrukutel on Kuusiku sõnul põhiteema püksid. "Voltidega pehmest materjalist püksid on moes. Samuti voltidega seelik on moes ja teisalt on see ka väga koolilik, millele saab lisada isikupära. Kui seelik jääb liiga korrektseks, saab ülese panna pusa või lahedate valgete sokkidega kanda," tõdes Kuusik.

Praktiline riideese on ka vest. "Vesti saab kihiliselt kanda, selle alla võib panna valge T-särgi, mis annab korrektsuse ja mustvalge kontrasti."

"Preppy stiil, mis mingis mõttes on vanaisade stiil, on praegu väga moes ja mõjub täna väga noortepäraselt," tõi Kuusik välja.

Preppy stiil on puhas, elegantne ja akadeemiline rõivastus, mis pärineb USA eliitkoolide ja ülikoolide õpilaste riietusstiilist.

"Kui pusale panna triiksärk alla, on kohe väike kiht juures, mis annab väikese korralikkuse nõksu juurde," sõnas Kuusik.