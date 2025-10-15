"Terevisioonis" valmis mõnusalt mahlane ja vürtsikas porgandikook

Toidublogija Silja Luide valmistas "Terevisioonis" mõnusalt mahlase ja vürtsika porgandikoogi. Luide sõnul tuleks nisujahu sisaldavat koogitainast võimalikult vähe segada, et gluteen aktiveeruks alles ahjus ja kook kenasti kerkiks.

"Neli muna, 150–200 grammi suhkrut, 100 grammi rosinaid, hakitud kreeka pähklid, 2,5 detsiliitrit õli, 300 grammi jahu, 200 grammi peeneks riivitud porgandit, kaks teelusikat kaneeli, poolteist teelusikat küpsetuspulbrit, näpuotsatäis riivitud muskaatpähklit ja soola ning veidi apelsinikoort," loetles toidublogija Silja Luide porgandikoogiks vajalikke koostisaineid.

"Õli võiks olla neutraalse maitsega, mina kasutan kodumaist rapsiõli. Sageli kasutatakse küpsetamiseks viinamarjaseemneõli," lisas Luide.

Kõik koostisained kausis kokku segada. "Koogi sisse sobib ka ingver, nelk ja kardemon. Porgandikoogid on üldiselt üsna vürtsikad."

"Jahu võiks enne kaussi lisamist ära sõeluda ning küpsetuspulbri ja soolaga ära segada. Kuna tegemist on nisujahuga, siis tuleks hästi vähe segada, et gluteeni ei aktiveeruks enne küpsetamist ja kook kerkiks ahjus," juhendas toidublogija.

160-kraadises ahjus küpseb kook tund aega. "Tasub tikuga koogi küpsust proovida, kui tiku paned sisse ja see puhtalt välja tuleb, on kook valmis," nentis Luide.

Koogi peale võib panna kreemi, mis on tehtud toorjuustust, võist ja tuhksuhkrust. "See on klassikaline kreem, aga kuna mina olen tohutu kohupiimafänn, siis on siin ka pakk kohupiima, juurde võib panna veel vanillisuhkrut," sõnas toidublogija.