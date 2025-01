Pika eluea annab pannile käsitsi pesemine

Toidublogija Paula Särekanno rääkis "Terevisioonis", et keskmine kodukokkaja ei pea ostma kahesaja eurost panni, sest 50–80 eurot maksev pann peab kenasti vastu kuus kuud kuni aasta.

"Panni peab välja vahetama, kui panni põhjale tekivad mullid ja mummud, põhi hakkab lahti tulema," tõi toidublogija Paula Särekanno välja. "Teflonpanni puhul on see eriti tähtis, et kui teflon hakkab lahti tulema, siis seda ei tohiks enam söögitegemiseks kasutada."

Panni valides peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama panni põhjale. Soodsamad pannid on tihti õhukesema põhjaga, mis läheb kumeraks ning ei kuumuta enam ühtlaselt. "Pann läheb kummi, sest panni kihid on ebakvaliteetsed, kuumenedes paisuvad ja tõmbuvad kokku natuke erinevalt. Paksemate põhjadega pannide puhul seda ei juhtu," täpsustas Särekanno.

"20–30 eurot maksvad pannid on enamasti õhukese põhjaga, kvaliteetsema panni keskmine hinnaklass on 50–80 eurot. Iga pann mingil ajal väsib, aga kohe pole vaja minna poodi uut ostma. Ka toidu pannile kinnijäämine ei pruugi kohe automaatselt tähendada, et panni peab välja vahetama," tõi toidublogija välja.

Panni eluiga sõltub Särekanno sõnul palju ka sellest, kui tihti seda kasutada ja kuidas hooldada.

"Panni käepideme valikul peab arvestama, kas tahad panni ahju panna või mitte. Ahju pannes peab käepide olema kuumakindel. Samuti ei maksa plastikust käepidemega panni panna gaasipliidile," täpsustas Särekanno.

"Kui on rohkem kokkamist, siis keraamilised pannid on kõige lollikindlamad. Peab suhteliselt kaua vastu, aga tahab ka hooldust saada. Iga kord pärast pesu natuke õli peale valada ja salvrätiga üle tõmmata, et loomulik ja mittenakkuv kiht peal püsiks," õpetas ta.

Särekanno ei soovita panne nõudepesumasinas pesta. Kõige pikema eluea saab pannile siis, kui peseme seda pehme svammi ja sooja vee ning õrna pesuvahendiga. "Kui midagi jääb pannile kinni, pange vesi peale ja laske natuke aega seista."

Roostevaba pann nõuab rohkem pühendumist ja rohkem rasvainet, et toit kinni ei jääks.