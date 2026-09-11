Sleepwalkers: uue loo eest võlgneme tänu peigmehe lõhkisele püksitagumikule

Ansambli Sleepwalkers muusik Esko Teppar rääkis "Terevisioonis", et pulmades tuleb sageli laulda noorpaari jaoks tähendusrikkaid laule ja tõdes, et nende uusima loo idee tuli aga ühes pulmas, kus peigmehel vahetult enne avatseremooniat püksid lõhki kärisesid.

"Me ei mängi ainult pulmades, aga vahepeal oli pulmi väga palju, eriti enne koroonaaega, siis elasime tõesti pulmast pulma, praegu on igasuguseid pidusid," tõdes ansambli Sleepwalkers muusik Esko Teppar.

"Väga populaarne pulmalaud on Kõrsikute "Tule ja jää", seda mängime tihti pulma avalooks," ütles muusik Andres Ants Mikk.

Igal pulmapaaril on oma isiklik tähendusrikas lugu. "Me oleme mänginud ka Metallicat ja igasuguseid muid lugusid, mida noorpaar on soovinud," nentis Teppar.

Sleepwalkers laulab nii eesti kui inglise keeles, aga lauldud on ka taani keeles.

Bändi uusima loo "Ainult sinule" kirjutas Teppar. "Seda lugu kirjutades mõtlesin ühele konkreetsele pulmale, kus me istusime tseremoonia ajal puu all ja mängisime kahekesi akustilistel kitarridel. Mõtlesin, et küll mul on ikka äge amet. Tavaliselt mängid tseremoonia eel kümme minutit, kui inimesed kogunevad ja pruutpaar juba tuleb, aga selles pulmas mängisime tund aega. Inimesed olid juba kogunenud ja ootasid, aga meile sosistati vaikselt kõrva, et läheb veel aega."

Pärast selgus, et noorpaar oli nurga taga valmis tulema, peigmees tahtis veel lahtise kingapaela kinni siduda, kummardus ja püksitagumik kärises lõhki. "Siis tuli ämm nõela ja niidiga ja hakkas pükse kokku õmblema. Siis mõtlesingi, kui äge amet on olla osa noorpaari elu ühel olulisimal päeval, olla nende poolt valitud," sõnas Teppar.

"Selle loo võlgneme siis lõhkisele püksitagumikule," lisas Mikk.

Sleepwalkers, "Ainult sinuga"

Sleepwalkers, "Jäljed lume peal"