Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Sotsiaalmeedias oma kokasaadet tegev Alex Aus jagas "Terevisioonis" tehnilisi nippe, kuidas valmistada õhulist omletti. Ausi sõnul teeb omleti õhuliseks eriline küpsetusviis.

"Jagan täna tehnilisi nippe, kuidas omlett võimalikult õhuliseks saada. Kõigepealt vala pannile õli ja lisa esimesena vorst. Seejärel muu endale meelepärane, sibul, tomatid, seened," juhendas Tartu noormees Alex Aus, kes teeb sotsiaalmeedias oma kokasaadet nimega Aus kokashow. 

Aus julgustas omleti sisse panema ka küüslauku. "Omleti maitse läheb kohe käima, üle küpsetada küüslauku aga ei maksa, seega ära seda esimesena pannile lisa," tõdes Aus.

Aus lõi munad kaussi lahti. "Mina koksin muna lahti vastu lauda. Öeldakse, et muna tuleb lahti lüüa vastu tasast pinda."

Koka sõnul peaks lahti löödud munadele soola ja pipra lisama vahetult enne pannile panemist. "Muidu muutub muna kohe vesiseks."

Profikokad lisavad valmivale toidule soola iga natukese aja tagant. "Seda ei pea korraga palju lisama, aga sool toob maitsed kohe esile, sest sool on ju maitsetugevdaja," selgitas Aus.

Pannile lisas Aus ka võitükikesi. Kui Aus munasegu pannile valas, segas ta munasegu pannilabidaga kiirelt läbi ja tõstis kuumalt pliidilt kõrvale. "Segan selle põhimõtteliselt nagu munapudruks, samal ajal raputan veidi ka panni. Muna küpses täpselt niimoodi ära, et pealt on muna veel natuke vedel, aga põhjast on ilusti ära küpsenud."

Nüüd tõstis Aus panni pliidile tagasi, keeras kuumuse kinni ja lisas pannile sihihallitusjuustu ja riivitud parmesani. "Minu väike salanipp on see, et ma lisan omletile veel väikesed törtsud Merevaiku. Omleti teeb õhuliseks küpsetusviis."

Aus rullis omleti pannil rulli ja lisas pannile veel korra kuuma, et omlett altpoolt pruunistuks. "Kes tahab, võib lisada veel võitükikesi," lisas kokk. "Peale lisada riivitud juustu ja rohelist."

Omleti sisse võiks Ausi sõnul panna veel kappareid ja päikesekuivatatud tomateid. "Kui paned väikese happelise asja juurde, annab see head maitset."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

