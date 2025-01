Kondiiter õpetab: valmista ise maailmas laineid löövat Dubai šokolaadi

"Poolteist aastat on juba kestnud see Dubai šokolaadi hullus, mis sai alguse ühe raseda naise isust. Kuna ükski šokolaaditahvel turul teda ei rahuldanud, tegi ta oma šokolaadi ja maailm plahvatas," ütles kondiiter ja koolitaja Olga Kaju.

Dubai šokolaadi üheks koostisosaks on kataifi tainas, mis on ära ribastatud filotainas.

"See peab olema ülikrõbedaks praetud. Selle šokolaadi teebki eriliseks just struktuur," selgitas Kaju. "Tainale lisatakse siis vastavalt oma soovile pähklipastasid. Tahiinit, mis on seesamiseemnepasta või pistaatsiapastat, mida saab ka ise teha. Kindlasti tuleb lisada soola, muidu on väga magus."

Enne peab valmis mõtlema, kuhu šokolaad panna ning selleks on vaja küllaltki sügavat vormi. "Täidis peab olema paks ja rikkalik," täpsustas Kaju.

Šokolaadinööbid tuleb ära sulatada, vormi valada ja külmkappi panna. "Siis on kõige raskem osa tehtud. Vahet ei ole, kas on tume šokolaad, piimašokolaad või mõne muu maitsega."

Seejärel tuleb kõik täidisekomponendid kokku segada. "Ma isegi ei saa retsepti öelda, sest oleneb, kui venivat sa tahad. Kui tahad, et ta oleks väga pähklipastane, siis paned palju pähklipastat, kui rohkem halvaamaitselist, paned rohkem tahiinit," juhendas Kaju. "Soola paned maitse järgi, aga päris lahkelt."

Kaju sõnul on Dubai šokolaad nii kallis, sest see on praegu lihtsalt nii populaarne, "Aga ega pasta ja šokolaad muidu ka odavad ei ole."

Kuna rikkaliku täidise ja erinevate komponentidega šokolaaditahvlid löövad laineid, tõi Kaju hitihoiatusena välja tiramisu kohvišokolaadikreemiga ning soolakaramelli-küpsise-pähklitega šokolaadid.