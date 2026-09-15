Kalle Sepp: õpetaja ütles, et oma töömehe näppudega ma pianistiks ei saa

Muusik Kalle Sepp meenutas saates "Heli nälg", et kui ta oli viieaastane, ütles õpetaja, et klaverimängijat temast ei saa, sest tal on töömehe näpud. Sepa sõnul ei võetud teda põhikoolis algul isegi koori laulma, aga kõigest hoolimata hakkas ta 6. klassis bändi tegema ja gümnaasiumis avastati ka tema solistivõimed.

"Minu jaoks oli elumuutev saade "Su nägu kõlab tuttavalt". See oli pikalt planeeritud ja kalkuleeritud meediaplaan, sest midagi oli vaja ette võtta, et toode nimega Kalle Sepp kuskile jõuaks ja langeski ette võimalus ennast sinna saatesse möllida, ise läksin ja pakkusin ennast," meenutas muusik Kalle Sepp, millest sai tema karjäär suure hoo sisse. "Võitmine polnudki eesmärk, pigem oli eesmärk pildile jõuda. Pigem see protsess ise oli tore."

Sepp sündis 12. novembril 1982. aastal Tallinnas. "Olen Pääsküla poiss, käisin Kivimäe põhikoolis, seal tegin ka oma esimesed bändid. Lasteaias ma ei käinud, olime koos vennaga vanaema-vanaisa juures. Vanaisa oli kogu aeg tööl, vanaema õpetas meile elutarkusi, et taldrik tuleb tühjaks süüa ja kassi ei tohi kräunutada," muheles Sepp. "Isal olid vinüülplaadid, talle väga meeldis muusikat kuulata."

Sepp käis aasta aega Nõmme muusikakooli ettevalmistusklassis ja õppis klaverit mängima nägemise järgi. "Õppisin kõik nägemise järgi ära, vaatasin, kuidas õpetaja ees teeb ja tegin järgi. Pärast ettevalmistusaastat aga ütles klaveriõpetaja mulle, et minust klaverimängijat ei saa, sest mul on töömehe näpud, olin siis viieaastane," muheles Sepp.

Bändi tegemine algas 6. klassis, kui tuli kooli vilistlane Margus Ermast, kes hakkas tegema bändiringi. "Meil olid oma lood, instrumentaalid, alguses mängisin Vermona orelit, hiljem sattusin basskitarri peale. Koolis olid kõik pillid olemas. Kooli pidudel ja aktustel mängisime," meenutas Sepp. "Õppisin kõik nägemise järgi ära, vaatasin, kuidas õpetaja mängib."

Tõsine bänditegemine algas pärast põhikooli, kui bändi leiti õige trummar, kes õpetati välja. "Kogu kooli aja mängisime koolipidudel. Ise olime veel tatikad, aga mängisime tudengipäevadel."

Sepp meenutas, et põhikoolis ei võetud teda alguses isegi koori laulma. "Alles pärast seda, kui klassitüdrukud käisid minu eest kostmas, et Kalle laulab kogu aeg, ütles kooriõpetaja, et tule siis ka koori."

Laulma hakkas Sepp gümnaasiumis. "10. klassis võeti mind kohe koori, öeldi, et ma olen tenor ja kolme kuu pärast laulsin juba solistina, siis esinesin juba igal aktusel," meenutas Sepp oma kiiret lauljakarjääri.

Sepp on ka aknaid restaureerinud ja CD-plaate müünud, ülikoolidiplomi järgi on ta tööõpetuse õpetaja. "Seda ametit pole ma kunagi pidanud, mulle praegu laulda meeldib rohkem," nentis Sepp.

Tallinna Ülikoolis õppides laulis Sepp ka meeskooris. "Laulsin seal 20 aastat. Seal meist mehed tehti. Etikett, kuidas härrasmees seisma ja käituma peab, tuleb kõik sealt. Ma olen isegi laulupeotuld kandnud koos sõpradega," meenutas Sepp. "Mõned aastad olen teinud ka laeval lauljatööd, kõik liinid olen risti-põiki läbi sõitnud. See on noorele lauljale kõva elukool."