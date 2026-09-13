Ele Kõlar: laulmise jätsin pärast Kaja surma, aga tantsin siiani

Ele Kõlar rääkis saates "Hommik Anuga", et mõtleb siiani sageli õe Kaja peale, kes kümme aastat vähiga heitles ja lõpuks haigusele alla vandus. Kõlari sõnul otsustas ta pärast õe lahkumist laulmise lõpetada, kuid tantsida meeldib talle siiani, eriti kui laval on DJ, kes mängib house või tekno muusikat.

"Oli üks Radari kontsert Pärnu vallikäärus, kus meie laule laulsid Tanja ja Liis. Ma ei pidanud lava taga vastu, läksin ise lavale ja siis ma tundsin, et ma isegi suudan tolleaegsed tantsuliigutusi järgi teha, mul on meeles. Laulnud ma ei ole, mul on partnerit vaja, sest minu hääl on madal ja aldihäälega üksinda seda tööd ära ei tee," tõdes omaaegse popduo Ele ja Kaja Kõlar laulja Ele Kõlar.

Kaja Kõlar vandus 1990. aastate keskel vähile alla. "Väga visalt. Kaja tahtis kuni viimase minutini laval olla, olenemata kõikidest raskustest. Haigusega heitlemine kestis kokku peaaegu kümme aastat. Tihti mõtlen Kaja peale. Tema liigutused ja emotsioonid on mul kogu aeg silme ees," tõdes Kõlar.

Mait Agu oli see, kes omal ajal Elele ja Kajale tantsuliigutusi lõi. "See oli lõbus ja tore tegevus. Kõik, mis ta ütles, oli õige ja kõike me tegime rõõmuga ja entusiastlikult. Ma tantsin siiamaani. Ma ei tantsi lavadel, ma tantsin klubides. Selleks peab laval olema väga hea DJ, kes mängib house või tekno muusikat. Pean tunnistama, et retromuusika mulle üldse ei sobi," muheles Kõlar.

"Mulle meeldib, kui minu lugudega tegeldakse ja tõlgendatakse, see on tore äratundmine. Vahel on mul tunne, et tänapäeva artistidel on tihti repertuaari puudus ja siis nad peavad vanade asjade poole pöörduma," sõnas Kõlar.

Pärast Kaja lahkumist otsustas Ele laulmisest loobuda. "Mul oli see mõte peas, et kui me olime tol ajal nii populaarsed, üldiselt meid ikkagi armastati, siis see peab nii jääma, ei ole vaja kogu aeg midagi pikendada. Elu läheb edasi teistmoodi ka. Las ta jääb niimoodi mälestustesse," meenutas Ele.

Kaja lahkumine langes veidi kokku tolleaegse majanduslangusega. "Siin polnud tööd ega miskit, ma töötasin vahepeal Soomes, kohtusin seal Bastioni pealikega ja hakkasin nende tooteid müüma. Müümisjutud läksid siis juba laiemalt edasi teistesse firmadesse, mulle müügitöö väga meeldis. Tundsin, et ma justkui müün ennast edasi. Süvenesin uude asjasse, ei kuulanud neid lugusid enam," tõi Kõlar välja.