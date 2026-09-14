Hendrik Toompere jr: alati on nukker, kui midagi olemuslikku muutub

25. septembril jõuab kinodesse Ove Mustingu komöödia "Seatapp". Üks osatäitjatest Hendrik Toompere jr rääkis "Terevisiooni" stuudios, et kuigi tegu on komöödiaga, siis näeb filmis ka hääbuvat maailma, mille kadumises on siiski midagi nukrat.

Hendrik Toompere jr sõnul on "Seatapp" komöödiafilmile irooniline pealkiri. "See asi pole üldse nii hull. Ükski loom viga ei saa," naeris näitleja. "Aga samas tekib publikus huvi," märkis teine osatäitja Aleksandr Bražnik.

"Sellele protsessile ehk seatapule eelneb alati pikk-pikk jant. Kogu see lugu on Ove Mustingul üsna isiklik. Ta on maalt pärit ja vaatleb seda elu iroonilise pilguga. Samal ajal on seal all veidi tõsisem ja nukram hoovus, mis räägib ühe maailma hääbumisest. Taludes ja kodudes loomade pidamine on tegelikult üsnagi kaduv nähtus," märkis ta.

"Kui mõelda sellele, et see on olnud aastatuhandeid tegelikult meie kultuuriruumis domineeriv. Oleme nüüd tunnistajaks sellise maailmakorra kadumisele," lisas Toompere jr. "Eks see ole ka paratamatu protsess, aga alati on selles midagi nukrat, kui midagi olemuslikku muutub," lisas ta.

"Suurem osa sellest maaelust muidugi ei ole "tapp". Suurem osa on armas kooseksisteerimine loomadega. Seal on omaette elutunnetus ja atmosfäär, mis sellega kaasneb," tõdes Toompere jr.

Dirigent ja näitleja Aleksandr Bražnik astub üles lihuniku rollis. "Ma olen seda kõike lapsepõlvest saati näinud, hoolitsenud loomade eest. Minu vanaemadel olid loomad, kasvatasin nendega koos loomi. Mulle oli see kõik väga tuttav. Väga huvitav oli ka külastada kõiki neid kohti Eestis, kus see elu veel toimib. Mustingul oli ka eesmärk seda kaduvat elu näidata," märkis Bražnik.

Toompere jr tegelane on linnamees, kes satub keset protsessi. "Kui ta läheb heas usus maale, et sugulastega kohtuda ja jõule tähistada, aga saab ühel hetkel aru, et jõulud võtavad pöörde. Kõiges on omaette grotesk ja huumor sees," märkis Toompere jr.