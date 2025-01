Peeter Pihel: rammus ja tervislik puder on hea algus hommikule

"Puder on väga hea hommiku algus. Mina hindan putru väga kõrgelt," ütles kokk Peeter Pihel. "Kuna suhkrut on meie elus piisavalt palju, eelistan ma pigem soolaka alatooniga putru."

Pudru põhjaks on tatratang, röstitud tatar ja veidike kanepiseemneid, et anda lisatekstuuri. Tatra pani Pihel eelmisel õhtul likku, et puder hommikul kiiremini valmiks.

Pihel lisas pannile kolm-neli tükikest võid ning veidi ka head Eesti Gouda juustu, et lisada pudrule kreemisust. "Meil on vaja puder saada selliseks, et ta valgub taldrikule laiali. Plaan on panna pudru peale fermenteeritud porgandit, mis on meie kõhutervisele väga hea," õpetas Pihel.

Fermenteeritud porgandite tegemiseks tuleb porgandid ära koorida, lisada kaks protsenti soola, väga hea on Maldon sool, katta veega ja jätta neljaks-viieks päevaks köögikapi peale seisma. "Kui mullikesed hakkavad käima, läheb kaas kinni ja külmikusse seisma. Sealt saab siis porgandeid vajadusel võtta, kui on vaja kiiret snäkki või head ampsu," õpetas Pihel.

Soovi korral võib pudrule ka soola lisada, kuid tasub olla ettevaatlik, sest või ja juust on nagunii juba soolased.

Tatrapopkorni jaoks praadis Pihel tatart väga kuumas õlis. "Teed nagu popkorni. Aga olge seda tehes väga ettevaatlik, õli peab kuum olema ja protsess tuleb läbi mõelda, kuhu ja kuidas te valate," lisas Pihel.

Taldrikule läheb kõigepealt puder, peale fermenteeritud porgand ja tatrapopkorn, nii palju, et iga ampsu peale jaguks ja kõige peale idandatud päevalill ja hernevõrsed.