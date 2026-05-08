Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

Toidublogija Aston Randen valmistas "Terevisioonis" fetajuustukreemi ja tšilli-küüslaugu-sidruni kastmega datli carpaccio, mida hoolimata keerulisest nimest on väga lihtne valmistada. Randen soovitas seda hõrku ampsu emadepäeva pidulauale ja Juhan Kilumets tõdes, et see on parim roog, mida ta saate kööginurgas kunagi on maitsnud.

"Teeme täna datli carpaccio. Kui see on emadepäeval laual, siis see jääb emale kindlasti kauaks meelde," ütles toidublogija Aston Randen.

Randen pani datlid pooleks tunniks sooja vette likku. "Kui soovite eriti pehmet tekstuuri saada, võtke datlil nahk maha, aga seda ei pea tegema. Kivi tuleb kindlasti välja võtta."

Kastme valmistas Randen tšillist, oliiviõlist, küüslaugust, sidrunikoorest ja -mahlast.

Toidublogija laotas küpsetuspaberi lauale, määris paberi õliga kokku ja ladus datlid paberile. "Pange datlid taldrikukujuliselt ehk ümaralt, jättes iga datli ümber veidi ruumi. Siis võtke teine küpsetuspaber, määrige samuti õliga kokku ja asetage datlite peale. Seejärel tuleks datlid rulliga rullida võimalikult õhukeseks," juhendas Randen.

"Kui datlid on õhukeseks rullitud, võtame ülemise paberi pealt ära. Kokkamine ongi probleemide lahendamine kogu aeg," tõdes blogija, kui datlid paberi külge kinni jäid.

Seejärel tuleb rullitud datlid taldrikule tõsta.

"Ma tegin fetajuustu ja toorjuustu segu, mille vispeldasin õhuliseks. Segu tõstame lusikaga datlitele ja nende peale paneme kastme," juhendas toidublogija. "Kõige peale lisame murulauku ja meresoolaga segatud pistaatsiapähklipuru."

"Teate, mis ma ütlen. See on üks maitsvamaid asju, mida ma "Terevisiooni" kööginurgas olen maitsnud," ütles saatejuht Juhan Kilumets.