X!

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Toidublogija Aston Randen valmistas "Terevisioonis" fetajuustukreemi ja tšilli-küüslaugu-sidruni kastmega datli carpaccio, mida hoolimata keerulisest nimest on väga lihtne valmistada. Randen soovitas seda hõrku ampsu emadepäeva pidulauale ja Juhan Kilumets tõdes, et see on parim roog, mida ta saate kööginurgas kunagi on maitsnud.

"Teeme täna datli carpaccio. Kui see on emadepäeval laual, siis see jääb emale kindlasti kauaks meelde," ütles toidublogija Aston Randen.

Randen pani datlid pooleks tunniks sooja vette likku. "Kui soovite eriti pehmet tekstuuri saada, võtke datlil nahk maha, aga seda ei pea tegema. Kivi tuleb kindlasti välja võtta."

Kastme valmistas Randen tšillist, oliiviõlist, küüslaugust, sidrunikoorest ja -mahlast.

Toidublogija laotas küpsetuspaberi lauale, määris paberi õliga kokku ja ladus datlid paberile. "Pange datlid taldrikukujuliselt ehk ümaralt, jättes iga datli ümber veidi ruumi. Siis võtke teine küpsetuspaber, määrige samuti õliga kokku ja asetage datlite peale. Seejärel tuleks datlid rulliga rullida võimalikult õhukeseks," juhendas Randen.

"Kui datlid on õhukeseks rullitud, võtame ülemise paberi pealt ära. Kokkamine ongi probleemide lahendamine kogu aeg," tõdes blogija, kui datlid paberi külge kinni jäid.

Seejärel tuleb rullitud datlid taldrikule tõsta.

"Ma tegin fetajuustu ja toorjuustu segu, mille vispeldasin õhuliseks. Segu tõstame lusikaga datlitele ja nende peale paneme kastme," juhendas toidublogija. "Kõige peale lisame murulauku ja meresoolaga segatud pistaatsiapähklipuru."

"Teate, mis ma ütlen. See on üks maitsvamaid asju, mida ma "Terevisiooni" kööginurgas olen maitsnud," ütles saatejuht Juhan Kilumets.

Datli carpaccio Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

Samal teemal

Erisaade

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

07.05

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

12:33

Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

06.05

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

10:12

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

07.05

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

13:00

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

06.05

Harriet Toompere: see on mu lemmikaeg, kui loen Põrsas Peppa multikat sisse

11:45

Suurbritannia suursaadik Ross Allen: jään igatsema Eesti vaikust ja rahu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo