"Terevisioonis" valmis kaheksa minutiga kolm tervislikku hommikurooga

Toitumisnõustaja Monika Kahro jagas "Terevisioonis" nippe, kuidas valmistada kiirelt kolm erinevat rooga, mis meelitavad lihtsuse ja tervislikkusega hommikusööki sööma ka need, kes muidu hommikuti ei söö. Kahro sõnul on süsteem lihtne, sest igas söögikorras peab olema täisteravili, valguallikas ja salat-juurvili.

"Terevisiooni" stuudios valmis kolm hommikusööki: tatar suvikõrvitsa ja munaga, suitsukanavõileib ja kama-jogurti maius marjadega.

"Kui hommikul pole söögiisu, siis võib põhjus olla selles, et õhtul sai liiga hilja söödud või liiga hilja magama mindud," selgitas personaaltreener ja toitumisnõustaja Monika Kahro.

"Kõigepealt paned tatra potti keema ja kui soovid, võid ka kuubikuteks tükeldatud suvikõrvits koos tatraga potti keema panna või praed siis suvikõrvitsat koos munaga pannil," juhendas personaaltreener ja toitumisnõustaja Monika Kahro. "Potti lisa natuke soola ja törts võid. Kui tahad maitset, võib kasutada puljongikuubikut, kui see on glutamaadivaba ja öko."

Kahro sõnul võiks igal toidukorral süüa salatit, juurvilja, seeni ja idusid nii palju kui tahad, aga vähemalt 200 grammi.

"Samal ajal löö pannile üks õnnelike kanade muna. Kui on eriti kiire, siis pane eelmisel õhtul keedetud tatar, tükeldatud suvikõrvits ja muna pannil kokku ning sega ära," lisas Kahro. "Hommikul saab veel kiiremini söögi tehtud, kui sul on hakitud juurviljad juba sügavkülmikus olemas."

Suitsukanavõileiva jaoks tuleks tomat viilutada. "Määrdeks võib kasutada avokaadot, merevaiku, sulajuustu või võid nii palju, et sa näed leiba läbi, see on hea nipp. Selle peale panna spinatit, suitsukana, võib olla ka suitsusink või eileõhtune grill-liha ja tomativiil peale," ütles Kahro.

Magustoit valmis kamast ja kreeka jogurtist. "Kama valada kreeka jogurti sisse ja segada ära. Suurema koguse võib segada blenderiga. Maasikad lõigata enda jaoks meeldivateks tükkideks. Kui tahad, võid kasutada arbuusi, mangot, melonit, kõik sobib. Süsteem on lihtne, iga kord, kui sööd, on sul täisteravili ehk kartul või bataat, sul on salat-juurvili ehk marjad, seened, idud ning on valguallikad, mis on võimalikult looduslähedased ehk kana, kala, muna."

Üks kiht kama-jogurtisegu valada klaasi, selle peale panna maasikad ja mustikad, seejärel jälle kama-jogurti segu, jälle maasikad-mustikad ja nii valmibki kihiline magustoit. "Kõige peale kaunistuseks banaanid," lisas Kahro.

Toitumisnõustaja sõnul on neis kolmes toidus olemas kõik vajalik ehk täisteravili, valguallikas ja salat-juurvili.