Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

Šokolaadimeister Kristi Lehtis valmistas "Terevisiooni" stuudios kommi, mis tunnistati parimaks nii Eesti kui ka välismaa šokolaadivõistlustel. Lehtise sõnul on võistluskommi puhul oluline, et kommi sees oleksid ilusad värvid ja erinevad kihid.

"Eestis on šokolaaditegijate konkurents täiesti olemas," ütles šokolaadimeister Chocolala asutaja Kristi Lehtis, kes valmistas stuudios parimaks šokolaadikommiks tunnistatud maiuse, mille lõi kommimeister Helen Steuer.

Ettevalmistatud šokolaadivormi tegi Lehtis iga šokolaadi sisse väikese marmelaaditäpi. "Marmelaad on tehtud moosist, pektiinist ja suhkrust," lisas Lehtis.

See on alati trikikas küsimus, mis selle auhinna toob. "Mõtlesime praegustele trendidele, mida inimesed tulevad poest küsima. Inimestele väga maitseb pistaatsia ja kirss," nentis Lehtis, paljastades tänavuse võistluskommi komponendid.

Järgmine auhinnatud kommi koostisosa on matcha ganache. "See on šokolaadikreem matcha'ga, mis on tehtud niimoodi, et kokku on segatud valge šokolaad, vahukoor ja matcha. Seda kreemi tuleb ka veidi šokolaadikommi sisse lisada. Võistlustel vaadatakse ka seda, et kui komm hiljem lahti lõigatakse, oleks kommi sees ilusad värvid ja erinevad kihid. Võistluskommi puhul on see väga oluline," nentis Lehtis.

Päris hulle maitseid siiski Lehtise sõnul ei taheta. "Ühe Soome ettevõtte jaoks tegime kunagi kalaga šokolaadi, aga me ise kunagi ei müüks seda," meenutas šokolaadimeister.

Kolmanda komponendina läheb kommi sisse musta seesami pralinee. "Siin sees on must seesam, suhkur, mis on tehtud karamelliks ja kõik siis kokku segatud," tõdes Lehtis.

Kommide puhul kasutatakse Lehtise sõnul pigem 70-protsendilist šokolaadi, sest see läheb erinevate täidistega kõige paremini kokku.

Täidiste peale valas Lehtis vedela šokolaadikihi.

Parimaks tunnistatud šokolaadikomm

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

