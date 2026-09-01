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Toidublogija Aston Randén: quesadilla on tervislik valgurikas amps

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Toidublogija Aston Randén valmistas "Terevisioonis" tervisliku valgurikka hommikusöögi quesadilla ja tõdes, et nende tegemise saladus on hoida neid õhukesena, sest siis sulab juust paremini.

"Valmistan täna quesadilla'sid, mis on Mehhiko hommikusöök ja mida lapsed võiksid ise suuta teha," nentis toidublogija Aston Randén.

Quesadilla on maisijahust pannkook, mida saab osta poest. "Tegin munapudru, kuhu sisse panin natuke ube, aga kui oad ei meeldi, võib need panemata jätta. Pannil kuumutan või ja panen quesadilla pannile, lisame juustu, munapudru-oasegu ja rohelise sibula. Kõige peale lisame veel juustu. Kes soovib, võib panna ka sinki," juhendas Randén. "Mulle meeldib kokkamise juures loovuse aspekt."

"Munapudru jaoks paned pannile natuke võid, õli ja lahtiklopitud munad ning hakkad segu pannilabidaga pannil segama," tõdes toidublogija.

Kastme jaoks läheb vaja Kreeka jogurtit, küüslauku, natuke koriandrit ja soola ning laimi- või sidrunimahla.

"Kastme võib koolinädala alguses korraga suurema portsu valmis teha, siis on hea kohe võtta, kui on soov quesadilla't teha," sõnas Randén. "Juurde võiks pakkuda salatit."

Quesadilla saladus on Randéni sõnul selles, et hoida neid õhukesena, siis sulab juust paremini.

"See on tervislik valgurikas amps. Eriti siis, kui teed salati sinna juurde. Mõnus kõhutäis enne kooli," tõdes toidublogija.

Toidublogia Aston Randén valmistab quesadillasid Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Martha-Beryl Grauberg ja Margus Saar

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