Toidublogija: klopitud värske kartul on maitsev ja kiirelt valmiv suveroog

"Täna teeme üht retsepti, mis on meie pere lemmik, mida me iga suve alguses teeme, see on väga maitsev. Värske kartul on niisama ka maitsev, aga veel paremini maitseb, kui keedetud värskele kartulile lisada tilli, küüslauku ja hapukoort ning see kõik läbi raputada, nii et kartulile tekib kaste. Kartulid lähevad potis raputades natuke katki ja kaste läheb kartulite sisse ja ümber," ütles toidublogija Kristi Rebane, kes valmistas maitsva roa Tasuja talu kartulitest.

Rebane keedab värske kartuli alati koorega. "Kiire küürimine vee all ja ongi korras."

Kui kartulid on keedetud, võiks poti põhja natuke keeduvett jätta. "Lisandid tuleb juurde panna, kui kartulid on potis veel soojad," tõdes toidublogija.

"Tilli võiks olla ikka korralikult. Paar-kolm küüslauguküünt võib kas pressida või hakkida. Siis kõik potti valada ja lisada kaks-kolm suurt kuhjaga supilusikatäit hapukoort. Natuke lisada ka soola. Seejärel paneme potile kaane peale, raputame umbes 30 sekundit ja ongi valmis. Kes tahab, võib kõrvale teha tomati-kurgi salati, aga kartul maitseb niisama ka hästi," tõi Rebane välja.