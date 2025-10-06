Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

Üle 25 aasta on Mäetoa talus edukalt arbuuse kasvatatud ja tänavu pandi klientide nõudmisel esimest korda maha ka bataadid. Talu peremehe Indrek Teori sõnul saavad nad mõlema kasvatamisega hästi hakkama, sest nii arbuusi kui bataadi saak oli väga korralik.

"Meil on sel aastal esimene kord bataati kasvatada ja seepärast me ei oska hinnata, kui hea bataadiaasta tänavu oli, aga vaadates neid ilusaid bataate, mis me mullast välja tõmbasime, võib öelda, et meie saak oli päris korralik," nentis Mäetoa talu peremees Indrek Teor.

Pärnumaal asuvas Mäetoa talus on üle 25 aastat arbuuse kasvatatud. "Meilt hakati küsima, miks me bataati ei kasvata ja seetõttu otsustasimegi tänavu bataadi maha panna ja tuleb välja, et saame arbuusiga hakkama ja ka bataadiga," muheles Teor. "Kliendid juba praegu nõuavad, et järgmisel aastal peab ka meilt bataati saama."

Teori sõnul ei tule kõigil bataadi kasvatamine välja. "Paljud bataadid jäävad kõverikuks või hiiresabaks. Ilma hoole ja armastuseta ei kasva mitte miski."

Bataati soovitatakse kasta ja panna isegi kastmisvoolik, aga nemad oma talus seda ei teinud. "Muidugi kogu saak ei ole väga hea kvaliteediga, mõnel ongi ainult peenike rotisaba," tõdes talu peremees, kelle arvates bataadifriikast paremat sööki ei ole.