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Kunstik Aapo Pukk: Köler tegi Eesti portreekunsti suureks

Terevisioon
Foto: Eesti Kunstimuuseumi kogu
Terevisioon

Kunstik Aapo Puki sõnul oli Johann Köler tõeline meister, kes tegi Eesti kunsti maailmas suureks.

Selle aasta märtsis möödus 200 aastat Johann Köleri sünnist. Ka "Terevisioon" tähistas Eesti esimese kunstiharidusega maalikunstniku sünnipäeva – kunstik Aapo Pukk maalis stuudios näitleja Ivo Reinokit, kes oli Köleriks kehastunud. See, et just Reinok Kölerit kehastas, polnud juhuslik valik. Nimelt on Köler tema kauge sugulane.

Pukk tõdes, et Köleri moodi maalimine on paras väljakutse, kuid päris kopeerima ta ei läinud.

"Ma püüan ajada taga seda, mida Köler võis mõelda, mis see teekond oli, miks ta nii tegi. Kui võtame suhtumise, miks kunstnik midagi teeb, siis võib selle ükskõik millisesse moodi või aega asetada. Ma tahan selle läbi õpetada ka seda, mis jääb püsima ajast aega. Nende asjade peale toetuda."

Kunstnikuna oli Köler Puki sõnul tõeline meister. "Hea haridusega, ka ta karjäär oli erakordselt õnnestunud: ta liikus tsaari perekonda ja eestlase jaoks on oluline, et ta tuli Eestist, oli Eestis, läks Eestist välja, tegi Eesti ja portreekunsti suureks ja tuli Eestisse tagasi. Enne teda olid meistrid, kes ei olnud Eestist pärit, olid Balti-Saksa kunstnikud, ja pärast teda läks kunst natukene emotsionaalsemaks ja individualistlikumaks," avas ta.

Köleri tööde iseloomuliku joonena tõi ta välja illustratiivsuse. "Ta tuleb kindla alusega. Kui tema joonistusi või maalide ettevalmistusi vaadata, siis öeldakse, et see on visand, aga tegelikult on väga kindla joonega tehtud, nagu tänapäeval masin joonistaks. Ta on lihtsalt nii tugeva hea haridusega, fantastiliselt hea silmaga," kirjeldas Pukk.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Juhan Kilumets ja Martha-Beryl Grauberg

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Kunstik Aapo Pukk: Köler tegi Eesti portreekunsti suureks

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