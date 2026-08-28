"Terevisioonis" valmisid krõmpsuvad keefirikurgid

Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets valmistasid "Terevisioonis" sotsiaalmeediast leitud retsepti järgi keefirikurke, mis peaksid juba mõne tunni pärast söögivalmis olema. Viirpalu sõnul ei tohiks soolaga üle pingutada, aga keefirikurgid said mõnusalt krõmpsuvad.

Keefirikurkide tegemiseks tuleb kurkidel otsad ära lõigata, kurgid viilutada ja ohtralt tilli hakkida.

Purki lisada hakitud till, üks teelusikatäis soola ja sorts keefirit ning omavahel ära segada. Seejärel panna purki kurgid ja valada keefir peale nii, et kurgid oleks kaetud, keerata purgile kaas peale ja loksutada, et kõik koostisained omavahel seguneksid.

"Paari-kolme tunni pärast võiks juba maitsta," tõi saatejuht Katrin Viirpalu välja.

Soolaga võiks kokkuhoidlikum olla ja seda väga palju lisada ei tasuks. "See on mõnusalt krõmpsuv kurk," tõdes Viirpalu.