"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

Selle nädala hoidiseks valis "Terevisiooni" toimetus Milvi ploomi vürtsmoosi, kuhu läheb ingver, tšilli ja sibul, aga ka kardemon ja jõhvikad. Moosi aitas valmis meisterdada toidublogija Kristi Rebane, kelle sõnul sobib moos nii prae kui juustu kõrvale.

"See on vürtsmoos või ka tšatni, kuhu lähevad ploomid, sibulad, jõhvikad ja maitseained," ütles toidublogija Kristi Rebane. "Ingverit ja tšillit võib panna ka värskena ja mina soovitaksin lisada veel kardemoni."

Rebase sõnul võiks äädika lisada juba varem, mitte lõpus, et äädikas saaks seguneda ja natuke mahedamaks keeda. "Moos sobib nii prae kui juustu kõrvale, pudru peale ma seda ei paneks."

Väga hästi sobib vürtsmoosi sisse ka punane sibul. Sügisel tehtud moos säilib külmkapis jõuludeni, kui ei ole keldrit, kuhu moosid hoiule viia.

Rebane tõi stuudiosse enda valmistatud maitsesoola, kuhu oli pandud tilli, peterselli, sellerit, sibulat, porgandit, tomatit ja soola. "Seda võib kasutada marinaadina lihale, lisada kalale ja pelmeeni keeduvette ning kasutada puljongikuubiku asemel. Segu ei pea isegi läbi keetma, vaid kõik ained tuleb eraldi köögikombainis ära purustada, koos soolaga suurde potti päevaks-kaheks seisma panna ja siis purki," tõdes Rebane.

Vürtsmoosi jaoks hakkida sibul, koos jõhvikate ja ploomidega potti panna, lisada äädikas ning keeta kuni kõik on pehme. "Seejärel maitseained juurde ja viimasena lisada moosisuhkur. Koos moosisuhkruga keeta veel kuus kuni kaheksa minuti, liiga kaua ärge ka keetke, siis hakkab moos uuesti vedelaks minema," juhendas Rebane.