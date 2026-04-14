Toidublogija: kõige populaarsem on frikadellisupi retsept

"Terevisiooni" stuudios oli külas toidublogija Silja Luide, kelle retseptidest tuntakse eriti suurt huvi just tavalise ja lihtsa frikadellisuppi oma vastu.

"Võiks ju arvata, et see on selline toit, kus ei ole eriti komponente, eriti midagi tegema ei pea. Aga sellest ajast saati, kui ma selle nelja või viie aasta eest blogisse panin, on see kogu aeg kõige popim retsept olnud," selgitas Luide.

Luide kinnitas, et kindlasti ei ole aeg-ajalt poest valmis kujul ostetud frikadellide kasutamine surmapatt. "Mina kindlasti ei arva, et selles midagi halba oleks. Vastupidi. Eestis on väga kvaliteetne toit ja meil on väga tublid toidutootjad, aga kui on võimalus, siis võib alati ise teha," sõnas Luide.

Frikadellideks muditava hakklihasegu sisse paneb Luide kaks muna, soola, muskaatpähklit ja musta pipart. "Soola tasub panna teelusikatäie, sest see on selline asi, kuhu ei saa soola hiljem lisada," selgitas Luide.

Supi põhjaks saavad kuumutatud porgand ja sibul. "Selleks, et sibul oleks supi sees ja annaks maitset, aga süües ei tunneks kõvasid sibulatükke, tuleb seda hästi madalal kuumusel hautada. Sibul ei tohi pruunistuma hakata, sest siis sa näed seda supis. Ta peab aeglaselt klaasistuma umbes kümme minutit," rääkis Luide.

Lisaks veidikesele õlile ja puljongile lähevad suppi veel kartul, maitseroheline ning lihapallid. "See on hästi lakooniline toit. Vana, hea ja lihtne toit. Kui porgand ära riivida ja sibul üldse välja jätta, siis on see eriti kiire supp. Ainus asi, mis kodus aega võtab, ongi lihapallide tegemine," ütles ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha Beryl-Grauberg ja Juhan Kilumets

LOETUMAD LOOD

13.04

Jaagup Tuisk: koolikiusamine võttis minult esinemistuhina

13.04

"Impulssi" juhib lähiajal vaid Joosep Värk

08.04

Ilmaveere peakokk: korralikus maamehe panniroas peavad olema suured tükid

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

12.04

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Rita Raavele

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

10.11

13-aastane Lilian Sauvola: tahaksin saada maailma kõige kuulsamaks ooperilauljaks

11.04

Rauno Pehka: NBA-sse saamine polegi alati nii keeruline, kui see tundub

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

16.09

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

