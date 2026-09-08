Endine maffialiige Michael Franzese: valik oli vangla või surm

Endine mafiooso Michael Franzese rääkis "Ringvaates", kuidas ta pärast enam kui 20 aastat New Yorgi Colombo perekonnas otsustas maffiaelust lahkuda. Franzese sõnul tuli tal valida, kas jätkata kuritegelikku elu, minna vangi või riskida tapmisega.

Donald Trump juunior tõi Eestisse endise mafiooso Michael Franzese, kes kuulus üle 20 aasta New Yorgi Colombo perekonda. See oli üks viiest mõjukast maffiaperekonnast, mis juhtis New Yorgi allilma.

Franzese otsustas maffiaelust lahkuda pärast seda, kui kohtus 20-aastase naisega, kellesse ta armus. Franzese sõnul oli maffiaelu muutunud raskeks ka tema perekonnale. Selleks, et organiseeritud kuritegevusest lahkumiseks vaja eelkõige otsustavust, õnne ja soovi oma elu muuta.

"Maffiaelu on väga raske just pere jaoks. Kogu mu pere lagunes – ema, vennad ja õed. Isa oli 40 aastat vangis," rääkis Franzese. "Elu läks raskeks organiseeritud kuritegevuse vastase seaduse järel. Tuli palju muutusi. Olin oluline sihtmärk. Mind vahistati 18 korda. Mul oli seitse süüdistust, viis korda olin kohtus."

Tema sõnul oli valik lõpuks lihtne: kas jätkata senist elu, minna vangi või saada tapetud. "Meil oli perekonnaga käimas kolm sõda, paljud mehed tapeti. Niisiis, kas lähen vangi või mind tapetakse. Tegin otsuse, et üritan lahkuda," rääkis Franzese.

Otsusest hoolimata ei suutnud Franzese kohe maffiaelust eemalduda. "Õhtul magama minnes lahkusin maffiast, hommikul ärgates läksin tagasi. Emotsionaalne surve oli tugev. Olime isaga väga lähedased," ütles ta.

Franzese boss ei olnud mehe lahkumise üle õnnelik, sest Franzese oli tema sõnul üks perekonna olulisemaid rahatoojaid ning boss võttis otsust isiklikult. "Ta andis välja minu tapmiskäsu. Pidin sellega toime tulema," rääkis Franzese.

Franzese veetis kokku kaheksa aastat vanglas. "Sain tingimisi vabadusse. Tulin oma koju ja nägin maja juures mingeid autosid. Läksin majja, mu naine oli seal ja nuttis. Oli ka kaks FBI agenti. Küsisin, mida nad teevad. Nad vastasid, et nende andmetel tahavad mingid tegelased mind rünnata ja ma pean lahkuma, muidu olen nädala lõpuks surnud," rääkis Franzese.

Franzese ütles, et ei tahtnud oma naist agentide hoiatusega veel rohkem hirmutada. Ta lahkus mõneks päevaks kodust ja ootas olukorra rahunemist. Mõni päev hiljem sattus Franzese New Yorgis tulistamise ohvriks. .

"Ühel õhtul oli mul kohtumine ühes New Yorgi söögikohas, kell oli õhtul üksteist-kaksteist. Väljusin autost, kui möödus teine auto ja mind tulistati automaadist. Heitsime maa peale maha. Auto sai tabamuse, mina ja mu sõber jäime terveks," kirjeldas ta Franzese. Hiljem selgus tema sõnul, et tulistajad pidasid teda kellekski teiseks.

Franzese sõnul on maffia Ameerika Ühendriikides endiselt olemas, kuid selle mõju ei ole enam sama mis varem. Tema hinnangul kestis Cosa Nostra maffia kuldaeg 1940. aastate keskpaigast 1980. aastate keskpaigani.

Tollal oli maffial USA-s suur mõjuvõim, mis ulatus ka ametiühinguteni ja isegi Valge Majani. Colombo perekonnas oli 115 vande andnud liiget, neist 20 tegelesid peamiselt raha teenimisega.

Maffialiikmed tegelesid muu hulgas hasartmängude ja laenutehingutega. Tema ise leidis võimaluse teenida raha kütusemüügiga seotud maksupettusest.

"Parimal ajal müüsime kuus ligi kaks miljardit liitrit kütust ja teenisime igalt gallonilt 30–40 senti. See oli suur raha, tõime perekonnale seitse miljonit nädalas. Üks suuremaid maksupettusi pärast keeluseadust. Olin üsna loominguline," rääkis Franzese.

Pärast vanglast vabanemist leidis Franzese usu ning hakkas avalikult esinema. "Üritan veenda noori mitte selle elu juurde minema, sest see lõpeb ikkagi halvasti," rääkis ta ja nentis, et maffiaelu võib noortele ahvatlev tunduda, sest sellega seostuvad raha, võim, kallid autod, naised ja uhked ülikonnad.

"Nad vaatavad filme. Minu küsimus on, kas nad vaatasid filmi lõpuni: kes pandi kinni, kes tapeti, kes kaotas oma pere. Seda osa nad ei näe. Ainult seda säravat poolt. Peavad seda elu glamuurseks," rääkis Franzese.

Franzese sõnul elab ta nüüd üldiselt tavalist elu ega muretse oma mineviku pärast. "Vahel mu naine küsib öösel, et kellega ma nüüd kaklen. Võib-olla alateadvuses lööb midagi välja. Aga üldiselt elan täiesti normaalset elu," ütles ta.