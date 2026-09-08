Stig Rästa: Eesti Laulu võiduga kaasnevat huvi tuleb osata rahaks teha

Muusik Stig Rästa rääkis saates "R2 Hommik!", et tema ei osanud omal ajal täielikult ära kasutada tohutut huvi tema loo vastu, kui ta võitis Eesti Laulu. Rästa sõnul teenis tema edukaim Eurovisiooni hitt "Goodbye to Yesterday" ligi 200 000 eurot ja muusik tõdes, et suured investeeringud tasuvad end pikas plaanis siiski ära.

"Eesti Laulul saab osaleda ka nii, et see ei lähe artistile midagi maksma. Näiteks Ott Leplandi laul "Kuula". Klaver oli laval, aga selle eest ta ei pidanud midagi maksma, ülikond talle anti ja oligi korras," tõdes muusik Stig Rästa.

Rästa on alati soovitanud ka noortele lauljatele, kes tahavad Eesti laulul osaleda, et läheneda tuleb loominguliselt. "Võta sõbrad appi, mõni oskab ju meiki teha ja mõni sõber paneb sind riidesse. Kohapeal on ju ka alati grimm olemas. Aga kui tahad lavale kitarri, kust hakkab tuld purskama, siis selle eest tuleb muidugi maksta."

"Eesti Laulul on ju reegel, et lugude esitamine on tasuline ja seda tasu saab kasutada lavashow'ks. Aga tegelikult sa saad kolm nädalat, et endale räigelt hommikust õhtuni reklaami teha. Kui seda võimalust ära ei kasuta, siis on totter. Mina Eurovisioonil käies ei osanud seda korralikult ära kasutada, sest ma ei osanud seda veel nii hästi läbi mõelda, sotsiaalmeedia oli minu jaoks siis veel uus, aga kõik, mida ma sinna postitasin, sai toona tuhandeid laike," meenutas muusik.

Rästa sõnul oli aastaid tagasi Eurovisioon laulu-põhine, praegu on aga väga suur osa show'l. "Laulu tähtsus on 25 protsenti ja see kõik, mis laval toimub, peab olema enneolematu ja selle tähtsus on 75 protsenti, aga see üldjuhul maksabki," nentis Rästa.

"Kui show maksab, saab ärimeestelt ja rikastelt inimestelt toetust küsida ja vastu annad neile esinemise," ütles Rästa.

Näiteks Elina Netšajeva Eurovisiooni esituses kasutatud kleidi projektsioon läks maksma ligikaudu 50 000 eurot, mis nõudis lisarahastuse leidmist.

Muusik meenutas, kui ta käis Victor Crone'iga Eurovisioonil Iisraelis, siis seal oli küll efektide hinnakiri. "See oli ikka jõhker. Seal oli nii, et ainuüksi selle eest, et sa tahad efekti kasutada, maksid juba efekti avamistasu 2500 eurot ja siis maksad 4000 eurot efekti eest, näiteks tossu eest."

Rästa tõi näitena ka Victor Crone'i lavashow, mille maksumus jäi 10 000 ja 30 000 euro vahele.

Artist peab oma promomisega muusiku sõnul pihta hakkama juba enne Eesti Laulu võitu. "Sul on neli kuud Eesti Laulu kampaania aeg, mida peab ka täis gaasiga tegema. Kui sulle on antud võimalus, peab seda kasutama. Vaadake, mida tegi Tommy Cash. Täiesti lampi arvan, et Cash investeeris "Eesti Laulule" 100 000 eurot ja ma arvan, et tänaseks on ta tagasi teeninud peaaegu miljoni."

Suured investeeringud võivadki end pikas plaanis ära tasuda. "Sa pead arvestama sellega, et lugu saab autoritasusid, seda mängitakse igal pool, tänu sellele loole käid esinemas, neid asju kokku on päris palju. Täitsa lampi ütlen, et lugu "Goodbye to Yesterday" võis teenida ligi 200 000 eurot," sõnas Rästa. "Ilmselt ka Elina Born käis tänu sellele laulule palju esinemas."