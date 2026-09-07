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Lenna Kuurmaa: meie talu saak jõuab värskelt taldrikule ja ka sügavkülma

Terevisioon
Foto: Erakogu
Terevisioon

Ilmaveere perenaine Lenna Kuurmaa rääkis "Terevisioonis", et talu tänavune tomatisaak on väga hea. Peremees Lauri Mäesepa sõnul grillis kokk Merino Lastik tomateid ja pani sügavkülma, et neid talvel roogade peale riivida.

"Me teeme tragilt tööd, sest tomateid meil jagub päris palju," ütles Ilmaveere talu peremees Lauri Mäesepp.

"Tomatite valdkonnas on meie aiandis väga head seisud. Kevadel sai meil maha 160 tomatitaime. Meil on Ilmaveerel kaks suurt kasvuhoonet tomatite päralt," tõdes Ilmaveere perenaine Lenna Kuurmaa.

Kuurmaa sõnul viivad nad kõik tomatid Ilmaveere restorani kokale Merino Lastikule, kes valmistab neist maitsvaid toite ja nüüd hakkab ka hoidistama. "Värskelt ei jõua enam kõike ära süüa," lisas Kuurmaa.

Mäesepp tõi välja, et Merino grillis hea tomatimaitse säilitamiseks tomatid ja pani sügavkülma. "Et neid saaks talvel roogade peale riivida," sõnas Mäesepp. "Meie ainult toodame, aga meie tublid kokad teevad selle nimel tööd, et inimesed saaksid neid häid maitseid tunda."

Hea saagi saamiseks tuleb Mäesepa sõnul tomateid väetada, harvendada ja neile ka päikest võimaldada.

"Rammus pinnas on kõige olulisem ja õigel hetkel tuleb lõigata," lisas Kuurmaa. "Ühel hetkel oli siin ka ikka paras džungel," muheles Kuurmaa.

Mäesepp on hariduselt ja hingelt näitleja. "Mõned korrad aastas mind ikkagi lastakse Endla teatri lavale "Testosterooni" mängima," nentis näitleja Mäesepp. "Aga ma vaikselt haun plaani, et võib-olla aastake veel peab talus asju käima tõmbama ja siis saab rohkem keskenduda mängule, sest ausalt öeldes, süda ikka ihkab teatrisse ka," ütles Mäesepp.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

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