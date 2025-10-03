"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

Selle nädala hoidisteks valis "Terevisiooni" toimetus Katrini apelsinimoosi ilma apelsinita ja Ülle vale ananassi, mis mõlemad on tehtud suvikõrvitsast. Hoidised aitas valmis meisterdada toidublogija Mari-Liis Ilover, kelle sõnul hoidiste koostisosad pole kallid, aga maitse see-eest võrratu.

"Vale ananassi tegemiseks tuleb suvikõrvits lõigata tükkideks ja selle peale valada apelsinimahl nii, et tükid oleks üleni aetud. Segu tuleks jätta paariks tunniks seisma, seejärel kallata potti, lisada suhkur ja keeta 10-15 minutit," juhendas toidublogija Mari-Liis Ilover. "Maitseks lisada sorts sidrunimahla, mis annab värskust."

Ülle vale ananassi retsept Autor/allikas: ERR

Katrini apelsinimoosi tegemiseks tuleb porgand Iloveri sõnul kindlasti laastutada, mitte riivida. "Moosi jaoks tuleks suvikõrvits koorida ja tükeldada ning nii suvikõrvits kui porgand panna potti keema. Juurde lisada veel ühe sidruni koor ja sidrunimahl ning moosisuhkur," ütles Ilover.

Kümne minutiga saab segu pehmeks, siis tuleks saumikseriga kõik purustada, aga mitte väga püreeks teha. "Laastutatud porgand ongi nagu apelsinikoor," tõdes Ilover.