"Vanasti tehti kadripäeval kana ja mardipäeval parti, hane või kukke. Vanasti pandi ka kana sisse hapukapsast," ütles restoran Mona peakokk Kadri Tran.

Päris kimchi tehakse hiina kapsast. "Aga Koreas tehakse seda nii, et hapendatakse see sarnasel viisil, nagu meie hapukapsast tehakse, nii et meie hapukapsas ei ole kuidagi kehvem, aga täna proovime kasutada erinevaid maitseid," sõnas Tran.

Rasvaineks valis Tran kookosõli, mis annab kastmesse sidusust. "Kausikeses on täiesti tavaline krõmpsuv eesti hapukapsas. Ühe kastme koostisosaks on alkoholivaba ingveriliköör, mis annab magusust ja natuke aasiapärast maitset. Teises kausikeses on mesi, mida ma soovitan hapukapsale lisada. Veel on siin mango-tšilli kaste ja sriracha kaste. Hapukapsa kimchi tegemiseks võib neid kõiki kasutada."

Laual olid veel tšillihelbed ja koriander.

"Alustame sellest, et lisame hapukapsale paar lusikatäit kookosõli," juhendas Tran. "Tšillit soovitan võtta pigem tagasihoidlikult."

Hapukapsaga täidetud kana pani Tran ahju viieks tunniks. "Hästi madala temperatuuriga, 90–100 kraadi. Kana tasub teha ahjupotis. Esimesed kümme minutit lasen kõigepealt kuumaks ja krõbedaks ning siis foolium või kaas peale ja temperatuur madalaks keerata," juhendas Tran. "Kindlasti kate peale, sest muidu kuivab kana ära. Kapsa sisse võib panna ka jõhvikaid, pohli, kuivatatud õunu või puuvilju."