Kokk: uhke nimega Hispaania omlett on väga eestlaslik roog

Foto: ERR
Peakokk Märt Metsallik valmistas "Terevisioonis" uhke nimega Hispaania omletti, mis on väga eestlaslik toit eilsetest kartulitest ja munast. Metsalliku sõnul on omleti õnnestumiseks vaja rooga pannil loksutada, et omlett panni külge kinni ei jääks.

"Väga uhke nimi Hispaania omlett, aga selline tunne, nagu hispaanlased oleks sattunud maale vanaemale külla ja hommikul on vaja midagi süüa, näiteks eilseid praekartuleid. Hispaanlased praevad kartuleid meeletus koguses õlis, nii et see ei ole kõige kergem hommikusöök," selgitas Coop Kokkade peakokk Märt Metsallik.

Omletis on ohtralt sibulat. "Kaheksa-üheksa väiksemat kartulit ja üks korralik sibul on pannil. Kaheksa muna lõin kaussi lahti ja valan segu kartulite peale," õpetas Metsallik. "Alguses võiks pannil olevat segu natuke segada, aga mõne aja pärast segamisega enam ei tegele ja hoopis loksutame panni. Kui ei loksuta võib segu panni külge kinni jääda."

Omlett võiks keskelt jääda natuke pehme ehk kergelt vedel. "Viis-kuus minutit võiks kindlasti loksutada," nentis kokk. "Kui ei ole vedela omleti sõber, siis küpseta lõpuni."

Hispaanlased tilli omletile ei pane, aga eestlastele meeldib till koka sõnul väga. "Põhimõtteliselt võid omleti sisse visata liha, peekonit, suvikõrvitsat, mida iganes sul kapis on," nentis Metsallik.

Omlett peaks panni küljest lahti lööma. Seejärel tuleks pannile taldrik peale asetada ja omlett pannilt taldrikule kallata. "Omleti õnnestumise nipp on hea pann, mille külge omlett kinni ei jää," tõdes Metsallik. "Omletile riivime juustu peale."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

Eurovisiooniks valmis!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo