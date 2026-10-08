"Terevisioonis" valmis maitserohke peedi-džinniforell Lahemaa moodi

Vergi sadama peakokk Lauri Loit valmistas "Terevisioonis" rohke peedi, suhkru, soola ja džinniga maitsestatud vikerforelli ja tõdes, et maitserohke kala võiks külmkapis marineeruda vähemalt 24 tundi, aga võimalusel lausa kolm päeva.

Lahemaa restoranide nädal toob lauale kohaliku toidu ja kohalikud maitsed.

"Vikerforell on pärit Hara sadama lähedalt ja sellest teeme soolatud kala peedimarinaadis. Selleks on meil vaja soola, suhkrut, peeti ja džinni," ütles Vergi sadama peremees ja peakokk Lauri Loit.

Soola kasutab kokk selleks, et saada kalast niiskus välja ja et kala säiliks. "Meie hoiame kala kolm päeva soolas, aga pärast esimest päeva on ka kala juba söögikõlbulik. Kindlasti soovitan kala marinaadis hoida vähemalt 24 tundi. Kolmas päev annab lihtsalt rohkem maitsenüansse," tõdes peakokk.

Loit kallas kalale paksu kihi jagu soola ja selle peale peaaegu sama palju suhkrut. "Suhkrut ehk 20 protsenti vähem. Kõige peale kallan džinni, mis annab kalale kadakamarja maitset ja aitab peedil ja soolal kala sisse imbuda. Lõpuks katame kala korralikult keedetud ja riivitud peediga, aga võib kasutada ka värsket peeti. Soovitan kala külmkappi panna kõrgema äärega alusel, madala taldriku pealt jookseb mahl maha," nentis kokk.

"Meid on Lahemaal õnnistatud kohalike kalameestega, keda tuleb kogu aeg juurde. Kui me restoraniga alustasime, ei saanud me üldse kohalikku kala pakkuda, sest kalamehed ütlesid, et kala ei ole," ütles Vergi sadama perenaine Kelli Suigusaar. "Nüüd on meil palju kutselisi kalureid."

"Meie sööme seda kala enda tehtud hapusaial," tõdes Loit.